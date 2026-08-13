Galatasaray'dan ayrılan Icardi'ye Lazio talip!

Galatasaray ile yolların ayıran Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye Serie A'nın köklü ekibi talip oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 00:05 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 01:06
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan ayrılan Icardi'ye Lazio talip!
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibinin gündemine ise Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio Sportif Direktörü Fabiani, Arjantinli yıldızın durumuyla ilgili ilk teması gerçekleştirdi.

Başkent ekibinin, bonservisi elinde bulunan Icardi'nin transfer konusundaki düşüncesini öğrenmek istediği belirtildi.

ŞARTLARI EL YAKIYOR

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna gelen Icardi'nin Lazio'ya transferinin ise kolay olmadığı ifade edildi. Özellikle Arjantinli golcünün yüksek maaş beklentisinin transferin önündeki en büyük engellerden biri olduğu kaydedildi.

Öte yandan Icardi'nin kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmek istediği öğrenildi. Lazio'nun gelecek sezon Avrupa hedefleri doğrultusunda Arjantinli yıldızı bu konuda ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

LAZIO UMUTLU

Icardi'nin Avrupa futbolundaki tecrübesi ve golcülüğü nedeniyle Lazio'nun transfer ihtimalini tamamen göz ardı etmediği belirtildi. Fabiani'nin temaslarının ardından tarafların şartları değerlendirmesi bekleniyor.  

 

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