Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'e transferiyle ilgili yürütülen görüşmeler sonuçsuz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hırvat kaleci ile eski takımı Dinamo Zagreb arasında anlaşma sağlanmasına rağmen kulüpler arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi.
DINAMO ZAGREB TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
Sportske Novosti'nin haberine göre Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic'i kadrosuna katma girişiminden vazgeçti.
Hırvat ekibinin Kopenhag forması giyen Dominik Kotarski ile anlaşmaya vardığı ve kalecinin kısa süre içerisinde imza atacağı bekleniyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ ETKİLİ OLDU
Haberde, Fenerbahçe'nin Livakovic'in transferi için 4-5 milyon euro bonservis bedeli beklemesinin Dinamo Zagreb'in geri adım atmasında etkili oldu.
Bunun üzerine Hırvat kulübünün kaleci listesindeki ikinci isim olan Kotarski'ye yöneldiği ve transferi sonuçlandırdığı ifade edildi.
DINAMO ZAGREB TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
Sportske Novosti'nin haberine göre Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic'i kadrosuna katma girişiminden vazgeçti.
Hırvat ekibinin Kopenhag forması giyen Dominik Kotarski ile anlaşmaya vardığı ve kalecinin kısa süre içerisinde imza atacağı bekleniyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ ETKİLİ OLDU
Haberde, Fenerbahçe'nin Livakovic'in transferi için 4-5 milyon euro bonservis bedeli beklemesinin Dinamo Zagreb'in geri adım atmasında etkili oldu.
Bunun üzerine Hırvat kulübünün kaleci listesindeki ikinci isim olan Kotarski'ye yöneldiği ve transferi sonuçlandırdığı ifade edildi.