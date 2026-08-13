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Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmesi gündemde olan Dominik Livakovic'in transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 08:19
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'e transferiyle ilgili yürütülen görüşmeler sonuçsuz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hırvat kaleci ile eski takımı Dinamo Zagreb arasında anlaşma sağlanmasına rağmen kulüpler arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi.

DINAMO ZAGREB TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Sportske Novosti'nin haberine göre Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic'i kadrosuna katma girişiminden vazgeçti.

Hırvat ekibinin Kopenhag forması giyen Dominik Kotarski ile anlaşmaya vardığı ve kalecinin kısa süre içerisinde imza atacağı bekleniyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ ETKİLİ OLDU

Haberde, Fenerbahçe'nin Livakovic'in transferi için 4-5 milyon euro bonservis bedeli beklemesinin Dinamo Zagreb'in geri adım atmasında etkili oldu.

Bunun üzerine Hırvat kulübünün kaleci listesindeki ikinci isim olan Kotarski'ye yöneldiği ve transferi sonuçlandırdığı ifade edildi.

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