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Beşiktaş'tan orta sahaya Viking hamlesi!

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Viking forması giyen 20 yaşındaki Tobias Moi için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 08:36 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'tan orta sahaya Viking hamlesi!
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Beşiktaş'ın orta saha transferi için Norveç'e yöneldiği ve Viking forması giyen Tobias Moi için resmi girişimde bulunduğu iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aftenbladet'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Viking'e 3.2 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu.

VIKING TEKLİFİ REDDETTİ

Norveç kulübünün, Tobias Moi'yi takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve Beşiktaş'ın yaptığı teklifi yetersiz bulduğu belirtildi.

Bu nedenle Viking'in 3.2 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiği aktarıldı.

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