Beşiktaş'tan orta sahaya Viking hamlesi!

Beşiktaş'ın orta saha transferi için Norveç'e yöneldiği ve Viking forması giyen Tobias Moi için resmi girişimde bulunduğu iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aftenbladet'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Viking'e 3.2 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu.
VIKING TEKLİFİ REDDETTİ
Norveç kulübünün, Tobias Moi'yi takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve Beşiktaş'ın yaptığı teklifi yetersiz bulduğu belirtildi.
Bu nedenle Viking'in 3.2 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiği aktarıldı.
VIKING TEKLİFİ REDDETTİ
Norveç kulübünün, Tobias Moi'yi takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve Beşiktaş'ın yaptığı teklifi yetersiz bulduğu belirtildi.
Bu nedenle Viking'in 3.2 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiği aktarıldı.