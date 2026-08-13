Real Madrid yeni sezona Teresa Herrera kupasıyla başladı

Real Madrid, Teresa Herrera Kupası'nda Deportivo La Coruna'yı 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Arda Güler maça ilk 11'de başladı.

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calendar 13 Ağustos 2026 00:28 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 03:39
Fotoğraf: Imago
Real Madrid yeni sezona Teresa Herrera kupasıyla başladı
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1946 yılından beri Deportivo La Coruna tarafından düzenlenen Teresa Herrera Kupası'nda bu sene İspanyol ekibi, Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Riazor Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid, Brahim Diaz'ın 45+1. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü.

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, ikinci yarının başında yerini Fede Valverde'ye bıraktı.


 

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