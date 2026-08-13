Real Madrid yeni sezona Teresa Herrera kupasıyla başladı

1946 yılından beri Deportivo La Coruna tarafından düzenlenen Teresa Herrera Kupası'nda bu sene İspanyol ekibi, Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Riazor Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid, Brahim Diaz'ın 45+1. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, ikinci yarının başında yerini Fede Valverde'ye bıraktı.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, ikinci yarının başında yerini Fede Valverde'ye bıraktı.