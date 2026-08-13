Galatasaray için Frattesi iddiaları!

Hücum hattı kadar orta sahasını da güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın gündemine eski göz ağrısı Davide Frattesi'nin geldiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezonun başında da 26 yaşındaki oyuncu için büyük uğraş veren sarı-kırmızılılar, İnter'in inadını kıramamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un talimatı sonrası İtalyan yıldız için yeniden harekete başlandı. Galatasaray, hem oyuncu hem de kulübü İnter'le resmi teması kurdu.
Galatasaray'ın yapılan bu görüşmede satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Ancak İnter, Lazio'un da teklifini dinleme kararı aldı ve Başkent ekibinin yapacağı öneriden sonra sarı-kırmızılı kulübe olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilecek.
Piyasa değeri 22 milyon euro olan Frattesi için Galatasaray, 6 milyon euro kiralama ve 14 milyon euro da satın opsiyonlu teklif sunduğu gelen bilgiler arasında.
İLK KEZ ÜLKE DIŞINA ÇIKACAK
Frattesi, Galatasaray'a transfer olması halinde ilk kez ülke dışına çıkacak. Kariyerinde şu ana kadar sadece ülkesi İtalya'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha, İtalya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden.
Galatasaray'ın yapılan bu görüşmede satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Ancak İnter, Lazio'un da teklifini dinleme kararı aldı ve Başkent ekibinin yapacağı öneriden sonra sarı-kırmızılı kulübe olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilecek.
Piyasa değeri 22 milyon euro olan Frattesi için Galatasaray, 6 milyon euro kiralama ve 14 milyon euro da satın opsiyonlu teklif sunduğu gelen bilgiler arasında.
İLK KEZ ÜLKE DIŞINA ÇIKACAK
Frattesi, Galatasaray'a transfer olması halinde ilk kez ülke dışına çıkacak. Kariyerinde şu ana kadar sadece ülkesi İtalya'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha, İtalya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden.