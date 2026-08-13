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Jankat Yılmaz'a teklif yağıyor

Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz'a hem Avrupa hem Türkiye'den teklifler geliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 10:38
Haber: Fanatik
Jankat Yılmaz'a teklif yağıyor
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Galatasaray'da hazırlık kampının öne çıkan isimlerinden Jankat Yılmaz'a talipler artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'den birçok kulübün 21 yaşındaki kaleciyi istediği, Avrupa'dan da bazı takımların genç file bekçisinin durumunu takip ettiği öğrenildi. Ancak Jankat'ın önceliği takımda kalmak ve ikinci kalecilik görevini üstlenmek.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan genç eldivenin yeni kontrat beklentisi de var.

Jankat, ikinci kaleci olarak düşünülmemesi halinde ise Galatasaray'dan ayrılmayı gündemine alacak.

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