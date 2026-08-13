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Trabzonspor, Darwin Nunez için geri sayıma geçti

Trabzonspor, hücum hattını Darwin Nunez ile güçlendirmek için yürüttüğü transfer operasyonunda kritik aşamaya geldi. Bordo-mavili yönetim, Uruguaylı golcünün transferindeki son pürüzleri ortadan kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 11:03
Trabzonspor, Darwin Nunez için geri sayıma geçti
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Bordo-mavililer, bir süredir gündeminde bulunan Uruguaylı santrfor için temaslarını yoğunlaştırırken transfer görüşmelerinde son bölüme girildi.

YÖNETİM TRANSFER İÇİN YOĞUN MESAİDE

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın transfer sürecini yakından takip ettiği ve anlaşmanın önündeki son detayların giderilmesi adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kulüp ve oyuncu tarafıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Trabzonspor cephesinde transferin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği yönünde beklenti oluştu.

TEKNİK HEYET BU HAFTAYI BEKLİYOR

Bordo-mavililerin teknik heyetinin de Darwin Nunez'in bir an önce kadroya katılmasını istediği ifade edildi. Transferin planlandığı şekilde tamamlanması durumunda Uruguaylı golcünün bu hafta içerisinde takıma dahil olarak çalışmalara başlaması bekleniyor.

HÜCUMDA ÖNEMLİ ROL

Darwin Nunez'in transferinin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor hücumunun önemli parçalarından biri olması planlanıyor.

Teknik ekibin, tecrübeli forvetin yalnızca gol yollarındaki etkinliğinden değil; fizik gücü, hareketliliği ve hücum hattındaki bağlantı oyunundan da yararlanmayı düşündüğü kaydedildi. 

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