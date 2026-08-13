Russell Westbrook, 18 sezonun ardından emekli oldu

NBA'in unutulmaz yıldızlarından Russell Westbrook, 18 sezonluk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 37 yaşındaki eski MVP, dokuz kez All-Star seçildiği kariyerini 209 triple-double ile bu alanda NBA tarihinin zirvesinde tamamladı.
Westbrook, 18 sezonluk kariyerinin ardından çarşamba günü emekli olduğunu açıkladı.
Dokuz kez All-Star seçilen Westbrook, oyuncu Michael B. Jordan'ın seslendirdiği gizemli bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kariyerinin sona erdiğini duyurdu.
Westbrook paylaşımında, "Bazen sonunu çoktan izlediğini fark etmeyebilirsin bile... Ve artık sona erdi." ifadelerini kullandı.
ESPN'den Shams Charania'nın kaynaklarına göre Westbrook, bu yaz Sacramento Kings ve Washington Wizards'tan teklifler aldı ancak kariyerine devam etmek yerine emekli olmayı tercih etti.
Charania ayrıca Sacramento'nun tecrübeli oyun kurucuyu, çaylak guard Darius Acuff Jr.'ın arkasında daha sınırlı bir rolle yeniden kadrosuna katmak istediğini belirtti.
37 yaşındaki Westbrook, kariyerinin 11 sezonunu Oklahoma City Thunder formasıyla geçirdi. Yıldız oyuncu, 2016-17 sezonunda sergilediği tarihi performansın ardından normal sezon MVP'si seçilmişti.
Thunder'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı ve genel menajeri Sam Presti de Westbrook'un emeklilik kararının ardından yaptığı açıklamada eski yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı.
"Russell Westbrook, rekabetçiliğin vücut bulmuş hali." diyen Presti, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hall of Fame düzeyindeki kariyerini büyük sözler söyleyerek ya da yalnızca rekorlar kırarak inşa etmedi. Hepimize tek ve basit bir soruyu sormanın gücünü göstererek bunu başardı: Neden olmasın?"
Westbrook, Oklahoma City'de geçirdiği uzun dönemin yanı sıra Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Washington Wizards ve Sacramento Kings formalarını da giydi.
Kariyerinde iki kez NBA sayı kralı olan Westbrook, 209 triple-double ile NBA tarihinde bu alanda rekorun sahibi olarak basketbola veda etti.
NBA'de toplam 1.301 normal sezon maçına çıkan Westbrook, 33,1 dakika süre aldığı kariyerini 20,9 sayı, 6,9 ribaund ve 8,0 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Westbrook, 18 sezonluk kariyerinin ardından çarşamba günü emekli olduğunu açıkladı.
Dokuz kez All-Star seçilen Westbrook, oyuncu Michael B. Jordan'ın seslendirdiği gizemli bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kariyerinin sona erdiğini duyurdu.
Westbrook paylaşımında, "Bazen sonunu çoktan izlediğini fark etmeyebilirsin bile... Ve artık sona erdi." ifadelerini kullandı.
ESPN'den Shams Charania'nın kaynaklarına göre Westbrook, bu yaz Sacramento Kings ve Washington Wizards'tan teklifler aldı ancak kariyerine devam etmek yerine emekli olmayı tercih etti.
Charania ayrıca Sacramento'nun tecrübeli oyun kurucuyu, çaylak guard Darius Acuff Jr.'ın arkasında daha sınırlı bir rolle yeniden kadrosuna katmak istediğini belirtti.
37 yaşındaki Westbrook, kariyerinin 11 sezonunu Oklahoma City Thunder formasıyla geçirdi. Yıldız oyuncu, 2016-17 sezonunda sergilediği tarihi performansın ardından normal sezon MVP'si seçilmişti.
Thunder'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı ve genel menajeri Sam Presti de Westbrook'un emeklilik kararının ardından yaptığı açıklamada eski yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı.
"Russell Westbrook, rekabetçiliğin vücut bulmuş hali." diyen Presti, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hall of Fame düzeyindeki kariyerini büyük sözler söyleyerek ya da yalnızca rekorlar kırarak inşa etmedi. Hepimize tek ve basit bir soruyu sormanın gücünü göstererek bunu başardı: Neden olmasın?"
Westbrook, Oklahoma City'de geçirdiği uzun dönemin yanı sıra Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Washington Wizards ve Sacramento Kings formalarını da giydi.
Kariyerinde iki kez NBA sayı kralı olan Westbrook, 209 triple-double ile NBA tarihinde bu alanda rekorun sahibi olarak basketbola veda etti.
NBA'de toplam 1.301 normal sezon maçına çıkan Westbrook, 33,1 dakika süre aldığı kariyerini 20,9 sayı, 6,9 ribaund ve 8,0 asist ortalamalarıyla tamamladı.