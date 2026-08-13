Uğurcan'dan Galatasaray'a iyi haber

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Villarreal ile oynanan hazırlık maçında ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Milli kalecinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tedavisi tamamlanan Uğurcan'ın, lig sezonunun açılışındaki Çorum FK karşılaşmasında görev yapması bekleniyor.
Teknik heyetin de deneyimli file bekçisinin son durumunu yakından takip ettiği ve herhangi bir sorun yaşanmaması halinde kaleyi Uğurcan'a emanet edeceği vurgulandı.
Tedavisi tamamlanan Uğurcan'ın, lig sezonunun açılışındaki Çorum FK karşılaşmasında görev yapması bekleniyor.
Teknik heyetin de deneyimli file bekçisinin son durumunu yakından takip ettiği ve herhangi bir sorun yaşanmaması halinde kaleyi Uğurcan'a emanet edeceği vurgulandı.