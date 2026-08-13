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Uğurcan'dan Galatasaray'a iyi haber

Villarreal maçında ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın Çorum maçında kalede olacağı kaydedildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 10:20
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Uğurcan'dan Galatasaray'a iyi haber
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Uğurcan Çakır'dan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Villarreal ile oynanan hazırlık maçında ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Milli kalecinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan Uğurcan'ın, lig sezonunun açılışındaki Çorum FK karşılaşmasında görev yapması bekleniyor.

Teknik heyetin de deneyimli file bekçisinin son durumunu yakından takip ettiği ve herhangi bir sorun yaşanmaması halinde kaleyi Uğurcan'a emanet edeceği vurgulandı.

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