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Fred transferinde kritik açıklama: "Süreç sona yaklaştı"

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Fred için Atletico Mineiro cephesinden açıklama geldi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 09:41
Fred transferinde kritik açıklama: 'Süreç sona yaklaştı'
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel, Fred ile yürütülen transfer görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

"SÜREÇ SONA YAKLAŞTI"

Pedro Daniel, "Fred ile görüşmelerimiz sürüyor. Süreç sona yaklaştı ama biraz daha beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Fred'in Atletico Mineiro ile görüşmelerinin devam ettiği ancak transferin henüz sonuçlanmadığı ortaya çıktı.

TARAFTARLARI SELAMLADI

Fred, Sturm Graz ile oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlara "üçlü" çektirdi ve daha sonra tribünleri selamladı.

Yaşanan bu anlar, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin ayrılık ihtimalini gündeme getirdi.

İSMAİL KARTAL'DAN FRED AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da Fred'in durumuyla ilgili soruya yanıt verdi.

Kartal, "Yönetim ile Fred arasında bazı şeyler var. Bekleyelim, bakalım ne olacak? Futbolda her an her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.

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