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Galatasaray'da yeniden Tel sesleri

Galatasaray'ın hücum hattını genç ve çok yönlü bir isimle güçlendirmek istediği biliniyor. Bu yüzden Cimbom'un Tottenham forması giyen genç santrfor Mathys Tel'i yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 08:45
Haber: Takvim
Galatasaray'da yeniden Tel sesleri
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Transfer çalışmaları sürerken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Kırmızılı yönetimin, Tottenham forması giyen Mathys Tel'i sıcak bir şekilde değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Yönetimin, 21 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde yeniden bir hamle yapmayı planladığı belirtildi.

Mathys Tel'in genç yaşı nedeniyle 10+4 yabancı oyuncu kuralına uygun olması, Galatasaray'ın ilgisini artıran önemli faktörlerden biri oldu.

Santrforun yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Fransız futbolcu, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ FİZİĞİYLE ÖN PLANDA!

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 37 maçta görev alan Tel, 4 gol ve 2 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen 1.83 boyundaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor.

Güçlü fiziği ve pozisyon bilgisiyle ön plana çıkan Mathys Tel'in, Galatasaray yönetiminin transfer listesinde üst sıralara çıkmaya başladığı ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncunun transfer şartlarını değerlendirerek kısa süre içinde somut bir adım atması bekleniyor. 

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