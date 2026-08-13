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Beşiktaş sağ kanata yöneldi: İki yıldız isim gündemde

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ kanat takviyesi için Carlos Forbs ve Dodi Lukebakio'yu gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 09:18
Beşiktaş sağ kanata yöneldi: İki yıldız isim gündemde
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Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye yönelik transfer çalışmalarını sağ kanat bölgesine çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı yönetimin, Club Brugge forması giyen Carlos Forbs ile Benfica'da oynayan Dodi Lukebakio'yu transfer listesine aldığı öğrenildi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR

Her iki oyuncu için de önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

FORBS BİR ADIM ÖNDE

22 yaşındaki Carlos Forbs'un, U23 kuralına uygunluğu nedeniyle Dodi Lukebakio'ya göre transferde bir adım önde bulunduğu ifade ediliyor.

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