Beşiktaş sağ kanata yöneldi: İki yıldız isim gündemde

Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye yönelik transfer çalışmalarını sağ kanat bölgesine çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı yönetimin, Club Brugge forması giyen Carlos Forbs ile Benfica'da oynayan Dodi Lukebakio'yu transfer listesine aldığı öğrenildi.
RESMİ GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR
Her iki oyuncu için de önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.
FORBS BİR ADIM ÖNDE
22 yaşındaki Carlos Forbs'un, U23 kuralına uygunluğu nedeniyle Dodi Lukebakio'ya göre transferde bir adım önde bulunduğu ifade ediliyor.
RESMİ GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR
Her iki oyuncu için de önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.
FORBS BİR ADIM ÖNDE
22 yaşındaki Carlos Forbs'un, U23 kuralına uygunluğu nedeniyle Dodi Lukebakio'ya göre transferde bir adım önde bulunduğu ifade ediliyor.