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Galatasaray'dan net tavır: "Asla olmaz!"

Başkan Dursun Özbek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarındaki Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ı kesinlikle satmayı düşünmüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 09:39
Haber: Fanatik
Galatasaray'dan net tavır: 'Asla olmaz!'
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Galatasaray'da transferdeki sessizlik bir tarafa, takımın kilit isimlerine de teklifler gelmesi taraftarı ile camiayı tedirgin etmişti. Bu isimlerin başında Victor Osimhen ile Barış Alper geliyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atletico Madrid uzun süredir Osimhen'le ilgileniyor. Hatta İspanyol devinin hocası Diego Simeone'nin Osimhen'i özellikle istediği biliniyor. Kulislerde konuşulan rakamlar 100 milyon Euro civarında...

Barış Alper'e ise Premier Lig'den iki talip çıkmıştı. Tottenham ile Everton, 40 milyon Euro seviyelerinde sözlü teklif yapmıştı.

NET TAVIR: "OLMAZ!"

Ancak Başkan Dursun Özbek'in iki oyuncunun da takımda kalması konusunda net bir tavır ortaya koyduğu belirtildi.

Yönetim, transfer döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle mevcut yıldızlarını korumayı hedefliyor. İki yıldıza transferde kapılar kapandı. 

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