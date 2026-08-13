Beşiktaş'ta Jean Onana krizi!

Beşiktaş'ta Jean Onana'nın geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yönetimin, Kamerunlu orta saha oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme kararı aldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENAJERİNDEN KULÜP BULMASI İSTENDİ
Beşiktaş yönetiminin daha önce Onana'nın menajerine oyuncuya kulüp bulması yönünde talepte bulunduğu ancak şu ana kadar herhangi bir teklif gelmediği aktarıldı.
Onana'nın Beşiktaş'a katıldığı günden bu yana kendisinden beklenen performansı gösteremediği ve kiralık olarak forma giydiği takımlarda da kalıcı olamadı.
FESİH KARARI ALINDI
Oyuncuya teklif gelmemesinin ardından siyah-beyazlı yönetimin sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.
Beşiktaş yönetiminin daha önce Onana'nın menajerine oyuncuya kulüp bulması yönünde talepte bulunduğu ancak şu ana kadar herhangi bir teklif gelmediği aktarıldı.
Onana'nın Beşiktaş'a katıldığı günden bu yana kendisinden beklenen performansı gösteremediği ve kiralık olarak forma giydiği takımlarda da kalıcı olamadı.
FESİH KARARI ALINDI
Oyuncuya teklif gelmemesinin ardından siyah-beyazlı yönetimin sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.