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Reijnders, 60 milyon Euro'ya imza atıyor!

Adı Galatasaray ile anılan Tijjani Reijnders için Manchester City, Suudi kulübü Al-Qadsiah ile anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 10:29
Reijnders, 60 milyon Euro'ya imza atıyor!
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Tijjani Reijnders için Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Manchester City ile Al-Qadsiah, Hollandalı orta sahanın transferi konusunda 60 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı.

SON SÖZ REIJNDERS'IN

Kulüpler arasındaki görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlanırken transferin tamamlanması için Reijnders'ın vereceği karar bekleniyor.

Al-Qadsiah'ın oyuncuya sunduğu teklifin ardından Reijnders'ın kariyerine Suudi Arabistan'da devam edip etmeyeceği kısa süre içerisinde netlik kazanacak.

Manchester City cephesi ise oyuncunun transfere onay vermesi halinde 60 milyon euroluk anlaşmayı resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Transferde şu anda tüm gözler Tijjani Reijnders'ın vereceği karara çevrilmiş durumda.

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