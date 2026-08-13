Okan Buruk'tan Davinson kararı

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2026-27 sezonunun açılış maçında cuma akşamı Çorum FK'yı konuk edecek. Müsabaka öncesi Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'deki belirsizlik sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon öncesi yapılan hiçbir hazırlık maçında forma giymeyen Davinson Sanchez, sadece takımla birlikte çalışmalara katıldı. Teknik direktör Okan Buruk, deneyimli savunmacıyı yeni sezonun ilk maçında yedek soyundurma kararı aldı.
STOPER İKİLİSİ LEMINA - ABDÜLKERİM
Çorum FK maçına kulübede başlayacak Davinson Sanchez'in yerine TRT Spor'a göre Mario Lemina görev alacak. Sarı-kırmızılıların stoper tandemini Lemina ve Abdülkerim Bardakcı oluşturacak.
BEKLER VE ORTA SAHA
Okan Buruk sağ bekte Roland Sallai, sol bekte ise Ismail Jakobs'a şans verecek. Orta sahada ise Lucas Torreira ve Gabriel Sara, önlerinde de Yunus Akgün görev alacak.
HÜCUM 3'LÜSÜ
Buruk'un hücum silahları ise sol kanatta Barış Alper Yılmaz, sağ kanatta Leroy Sane ve ileri uçta Victor Osimhen olacak.
STOPER İKİLİSİ LEMINA - ABDÜLKERİM
Çorum FK maçına kulübede başlayacak Davinson Sanchez'in yerine TRT Spor'a göre Mario Lemina görev alacak. Sarı-kırmızılıların stoper tandemini Lemina ve Abdülkerim Bardakcı oluşturacak.
BEKLER VE ORTA SAHA
Okan Buruk sağ bekte Roland Sallai, sol bekte ise Ismail Jakobs'a şans verecek. Orta sahada ise Lucas Torreira ve Gabriel Sara, önlerinde de Yunus Akgün görev alacak.
HÜCUM 3'LÜSÜ
Buruk'un hücum silahları ise sol kanatta Barış Alper Yılmaz, sağ kanatta Leroy Sane ve ileri uçta Victor Osimhen olacak.