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13 Ağustos
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Beşiktaş Joey Veerman için devrede!

Beşiktaş'ın PSV forması giyen Joey Veerman'ı transfer etmek için devreye girdiği öne sürüldü. Hollandalı orta saha oyuncusunun siyah-beyazlıların teklifine sıcak bakmadığı belirtildi. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 11:38
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş Joey Veerman için devrede!
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Beşiktaş'ın orta saha transferi için PSV forması giyen Joey Veerman'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SoccerNews'in haberine göre siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için devreye girdi. Ancak Veerman'ın Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakmadığı belirtildi.

TERCİHİ BORUSSIA DORTMUND

Hollandalı futbolcunun kariyerine Borussia Dortmund'da devam etmeyi tercih ettiği aktarıldı.

20 MİLYON EURO'LUK MADDE

Haberde ayrıca Veerman'ın sözleşmesinde bulunan 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin hafta sonu sona ereceği belirtildi.

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