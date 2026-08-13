Beşiktaş Joey Veerman için devrede!

Beşiktaş'ın orta saha transferi için PSV forması giyen Joey Veerman'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SoccerNews'in haberine göre siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için devreye girdi. Ancak Veerman'ın Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakmadığı belirtildi.
TERCİHİ BORUSSIA DORTMUND
Hollandalı futbolcunun kariyerine Borussia Dortmund'da devam etmeyi tercih ettiği aktarıldı.
20 MİLYON EURO'LUK MADDE
Haberde ayrıca Veerman'ın sözleşmesinde bulunan 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin hafta sonu sona ereceği belirtildi.
TERCİHİ BORUSSIA DORTMUND
Hollandalı futbolcunun kariyerine Borussia Dortmund'da devam etmeyi tercih ettiği aktarıldı.
20 MİLYON EURO'LUK MADDE
Haberde ayrıca Veerman'ın sözleşmesinde bulunan 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin hafta sonu sona ereceği belirtildi.