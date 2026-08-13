Warriors GM'i: 'Curry'nin kariyerini burada tamamlayacağından eminim'

Golden State Warriors Genel Menajeri Mike Dunleavy, Stephen Curry'nin kariyerinin kalan bölümünü Warriors formasıyla geçirmek istediğine inandıklarını belirterek, 38 yaşındaki süperstarın kariyerini Golden State'te tamamlayacağı konusunda oldukça emin olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Golden State Warriors, Stephen Curry'nin kariyerinin kalan bölümünü takımda geçirmek istediğine dair tüm işaretleri aldığını belirtirken, organizasyon da iki kez MVP seçilen yıldızın bu isteğini gerçekleştirmeyi planlıyor.
38 yaşındaki Curry'nin en az birkaç sezon daha forma giymeyi hedeflediği ve bu süreyi Warriors'ta geçirmek istediğini daha önce dile getirdiği belirtildi.
Curry, Ağustos 2024'te imzaladığı ve 2026-27 sezonu için 62,6 milyon dolar kazanacağı uzatma kontratının son yılına girmeye hazırlanıyor.
Yeni bir sözleşmenin hemen imzalanıp imzalanmayacağı ise henüz belli değil. 29 Ağustos itibarıyla iki yıllık yeni bir kontrat uzatmaya hak kazanacak Curry hakkında konuşan Warriors Genel Menajeri Mike Dunleavy, "Steph'in kariyerini burada tamamlayacağından oldukça eminim." dedi.
Dunleavy, salı günü gerçekleştirilen görüntülü görüşmede şu ifadeleri kullandı:
"Sonuçta bu onun tercihi ve kararı. Kontratının bitmesine izin verip başka bir yere gitmek de buna dahil. Eğer bana gelip takas edilmek istediğini söylerse Joe'yla [takım sahibi Joe Lacob] bunu konuşuruz. Bundan hoşlanmayız. Ancak ne yapmak istediğine karar verme hakkını kazandı. Bununla birlikte, başka bir yerde oynayabileceğine yönelik herhangi bir mesaj ya da düşünce şu anda ne bizim ne de onun değerlendirdiği bir şey."
Curry, geçtiğimiz sezon Warriors formasıyla 26,6 sayı, 4,7 asist ve 3,6 ribaund ortalamaları yakaladı ancak yalnızca 43 maçta forma giyebildi.
Golden State, Noel gecesinde Denver Nuggets'ı konuk edecek ve böylece üst üste 14. kez Noel Günü'nde sahaya çıkacak.
Mayıs ayında yeni sözleşme imzalayarak iki sezon daha takımın başında kalması kesinleşen Steve Kerr yönetiminde Curry'nin sürelerinin yakından takip edilmesi de Warriors'ın önceliklerinden biri olacak.
Curry, sağ dizindeki inatçı sakatlık nedeniyle iki aydan uzun süre parkelerden uzak kalmış ve ancak nisan ayının başında sahalara dönebilmişti. Yıldız oyuncu başlangıçta All-Star arasının ardından dönmeyi umuyordu.
Dunleavy, Curry'nin fiziksel durumuyla ilgili olarak, "Dizindeki sorun, diğer sakatlıkları ve yaşı düşünüldüğünde bunu kesinlikle yönetmemiz gereken bir durum." ifadelerini kullandı.
Warriors geçtiğimiz sezon Jimmy Butler ve Moses Moody'nin ameliyat gerektiren ve sezonlarını sona erdiren diz sakatlıklarıyla da mücadele etti.
Normal sezonu 37-45'lik dereceyle Batı Konferansı'nın 10. sırasında tamamlayan Golden State, play-in turnuvasındaki ilk maçında Los Angeles Clippers'ı mağlup ettikten sonra Phoenix deplasmanında 111-96 yenilerek sezonu noktaladı.
Warriors, bu yaz LeBron James'i kadrosuna katmayı başaramasa da Draymond Green'i bir yıl ve 27,7 milyon dolarlık sözleşmeyle takımda tuttu. Golden State ayrıca Kristaps Porzingis, Al Horford ve Gary Payton II'yi kadrosuna kattı.
NBA sezonuna hazırlanan Curry'nin düşüncelerinde herhangi bir değişiklik görmediğini belirten Dunleavy, dört şampiyonluk kazandığı Warriors ile bir kez daha zirveye çıkma hedefinin devam ettiğini söyledi. Golden State son şampiyonluğunu 2022'de kazanmıştı.
Dunleavy sözlerini şöyle tamamladı:
"Her zaman konuştuğu şey buydu. Bence süreç de bu yönde oldukça iyi ilerliyor. Steph konusunda emin olduğum iki şey var: Gerçekten, gerçekten kazanmak istiyor ve kariyerini bir Warrior olarak tamamlamak istiyor. Bunun yarın, 29 Ağustos'ta, sezon başında, sezon ortasında veya gelecek sezonun sonunda değişeceğini düşünmüyorum. Bunların değişmeyeceğine inanıyorum."
38 yaşındaki Curry'nin en az birkaç sezon daha forma giymeyi hedeflediği ve bu süreyi Warriors'ta geçirmek istediğini daha önce dile getirdiği belirtildi.
Curry, Ağustos 2024'te imzaladığı ve 2026-27 sezonu için 62,6 milyon dolar kazanacağı uzatma kontratının son yılına girmeye hazırlanıyor.
Yeni bir sözleşmenin hemen imzalanıp imzalanmayacağı ise henüz belli değil. 29 Ağustos itibarıyla iki yıllık yeni bir kontrat uzatmaya hak kazanacak Curry hakkında konuşan Warriors Genel Menajeri Mike Dunleavy, "Steph'in kariyerini burada tamamlayacağından oldukça eminim." dedi.
Dunleavy, salı günü gerçekleştirilen görüntülü görüşmede şu ifadeleri kullandı:
"Sonuçta bu onun tercihi ve kararı. Kontratının bitmesine izin verip başka bir yere gitmek de buna dahil. Eğer bana gelip takas edilmek istediğini söylerse Joe'yla [takım sahibi Joe Lacob] bunu konuşuruz. Bundan hoşlanmayız. Ancak ne yapmak istediğine karar verme hakkını kazandı. Bununla birlikte, başka bir yerde oynayabileceğine yönelik herhangi bir mesaj ya da düşünce şu anda ne bizim ne de onun değerlendirdiği bir şey."
Curry, geçtiğimiz sezon Warriors formasıyla 26,6 sayı, 4,7 asist ve 3,6 ribaund ortalamaları yakaladı ancak yalnızca 43 maçta forma giyebildi.
Golden State, Noel gecesinde Denver Nuggets'ı konuk edecek ve böylece üst üste 14. kez Noel Günü'nde sahaya çıkacak.
Mayıs ayında yeni sözleşme imzalayarak iki sezon daha takımın başında kalması kesinleşen Steve Kerr yönetiminde Curry'nin sürelerinin yakından takip edilmesi de Warriors'ın önceliklerinden biri olacak.
Curry, sağ dizindeki inatçı sakatlık nedeniyle iki aydan uzun süre parkelerden uzak kalmış ve ancak nisan ayının başında sahalara dönebilmişti. Yıldız oyuncu başlangıçta All-Star arasının ardından dönmeyi umuyordu.
Dunleavy, Curry'nin fiziksel durumuyla ilgili olarak, "Dizindeki sorun, diğer sakatlıkları ve yaşı düşünüldüğünde bunu kesinlikle yönetmemiz gereken bir durum." ifadelerini kullandı.
Warriors geçtiğimiz sezon Jimmy Butler ve Moses Moody'nin ameliyat gerektiren ve sezonlarını sona erdiren diz sakatlıklarıyla da mücadele etti.
Normal sezonu 37-45'lik dereceyle Batı Konferansı'nın 10. sırasında tamamlayan Golden State, play-in turnuvasındaki ilk maçında Los Angeles Clippers'ı mağlup ettikten sonra Phoenix deplasmanında 111-96 yenilerek sezonu noktaladı.
Warriors, bu yaz LeBron James'i kadrosuna katmayı başaramasa da Draymond Green'i bir yıl ve 27,7 milyon dolarlık sözleşmeyle takımda tuttu. Golden State ayrıca Kristaps Porzingis, Al Horford ve Gary Payton II'yi kadrosuna kattı.
NBA sezonuna hazırlanan Curry'nin düşüncelerinde herhangi bir değişiklik görmediğini belirten Dunleavy, dört şampiyonluk kazandığı Warriors ile bir kez daha zirveye çıkma hedefinin devam ettiğini söyledi. Golden State son şampiyonluğunu 2022'de kazanmıştı.
Dunleavy sözlerini şöyle tamamladı:
"Her zaman konuştuğu şey buydu. Bence süreç de bu yönde oldukça iyi ilerliyor. Steph konusunda emin olduğum iki şey var: Gerçekten, gerçekten kazanmak istiyor ve kariyerini bir Warrior olarak tamamlamak istiyor. Bunun yarın, 29 Ağustos'ta, sezon başında, sezon ortasında veya gelecek sezonun sonunda değişeceğini düşünmüyorum. Bunların değişmeyeceğine inanıyorum."