Galatasaray için tarihi piyango fırsatı!

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Leeds United'la karşılaşan Manchester United, normal süresi 1-1 biten maçta rakibini penaltılarda 5-4 yendi. İki gün sonra Milan'la karşılaşacak Manchester United, Premier Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını tamamlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer çalışmalarını da bir yandan sürdüren Manchester United'da gündemdeki konulardan biri de Bruno Fernandes'in takımdaki geleceği. Portekizli yıldız, kontratının son yılına girerken takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.
SERBEST KALMA BEDELİ VE GALATASARAY DETAYI
BBC'de yer alan habere göre sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunan Bruno Fernandes Galatasaray'la birlikte Juventus ve Milan'ın radarında. Fernandes'in İngiltere dışındaki kulüpler için kontratında 66 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunduğu belirtildi.
Fernandes'le Manchester United arasında henüz yeni sözleşme için anlaşma sağlanamadığı ancak 31 yaşındaki oyuncunun tercihinin kariyerinin geri kalanında Manchester United'da oynamak olduğu aktarıldı.
YENİ KONTRAT VE MAAŞ
Öte yandan geçtiğimiz sezonu Barcelona'da tamamlayan Marcus Rashford'ın kulübe geri dönmesi ve takımda en yüksek maaş alan oyuncu olması nedeniyle Bruno Fernandes'le yapılacak görüşmelerde mevcut maaşında önemli bir artış yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Manchester ekibinin yönetiminin kolayca çözülemeyecek bir problemle karşı karşıya kalabileceği de vurgulandı.
Ayrıca Manchester United yönetiminin Bruno Fernades'le ilgilenen kulüplerden teklif gelmesi halinde nasıl bir karar alacağını henüz belli olmadığı kaydedildi. Daha önce Manchester United'la kupalar kazanmak istediğini belirten Portekizli yıldız, kulübün geçtiğimiz yıl Al-Hilal'den gelen teklifle ilgili kararın kendisine bırakılmasından dolayı kırıldığını söylemişti.
SERBEST KALMA BEDELİ VE GALATASARAY DETAYI
BBC'de yer alan habere göre sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunan Bruno Fernandes Galatasaray'la birlikte Juventus ve Milan'ın radarında. Fernandes'in İngiltere dışındaki kulüpler için kontratında 66 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunduğu belirtildi.
Fernandes'le Manchester United arasında henüz yeni sözleşme için anlaşma sağlanamadığı ancak 31 yaşındaki oyuncunun tercihinin kariyerinin geri kalanında Manchester United'da oynamak olduğu aktarıldı.
YENİ KONTRAT VE MAAŞ
Öte yandan geçtiğimiz sezonu Barcelona'da tamamlayan Marcus Rashford'ın kulübe geri dönmesi ve takımda en yüksek maaş alan oyuncu olması nedeniyle Bruno Fernandes'le yapılacak görüşmelerde mevcut maaşında önemli bir artış yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Manchester ekibinin yönetiminin kolayca çözülemeyecek bir problemle karşı karşıya kalabileceği de vurgulandı.
Ayrıca Manchester United yönetiminin Bruno Fernades'le ilgilenen kulüplerden teklif gelmesi halinde nasıl bir karar alacağını henüz belli olmadığı kaydedildi. Daha önce Manchester United'la kupalar kazanmak istediğini belirten Portekizli yıldız, kulübün geçtiğimiz yıl Al-Hilal'den gelen teklifle ilgili kararın kendisine bırakılmasından dolayı kırıldığını söylemişti.