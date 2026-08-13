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Trabzonspor'a Ernest Muçi'den kötü haber!

Yeni sezon öncesi Trabzonspor'a Beşiktaş'tan bonservisi aldığı Ernest Muçi'den kötü haber geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 13:33
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'a Ernest Muçi'den kötü haber!
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Sol uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem oluşan Ernest Muçi'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Muçi'nin muayene edildiğini ve MR görüntülemesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan kontrollerde, oyuncunun uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Beşir, Ernest Muçi'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.

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