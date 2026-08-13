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Albert Riera'nın yeni adresi belli oldu!

Son olarak Bundesliga takımlarından Frankfurt'u çalıştıran Albert Riera'nın, Sırp ekibi Kızılyıldız'ın yeni teknik direktörü olduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Albert Riera'nın yeni adresi belli oldu!
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Teknik direktör Albert Riera, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un başında görev yapan ve geçen sezon bu görevden ayrılan İspanyol teknik adam, Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Kızılyıldız'ın (Crvena Zvezda) yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sportklub'un haberine göre 44 yaşındaki çalıştırıcı, Kızılyıldız yönetimiyle prensipte anlaşmaya vardı. Sırp kulübünün, teknik direktörlük koltuğunda yaşanan son gelişmelerin ardından yeni isim arayışına hız verdiği ve bu süreçte Riera ile masaya oturduğu belirtiliyor.

Kulüp cephesinden konuya ilişkin kısa süre içinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

ALBERT RIERA'NIN KARİYERİ

Futbolculuk döneminde 2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Albert Riera, 2016'da aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yoluna girdi. Galatasaray'da Fatih Terim ve Domenec Torrent'in yardımcılığını yaptıktan sonra Olimpija Ljubljana ve NK Celje gibi Slovenya ekiplerinde başarılı işlere imza atan İspanyol teknik adam, geçtiğimiz sezon Bundesliga devi Eintracht Frankfurt'un başına geçmişti.

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