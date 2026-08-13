Galatasaray'ın lig rekorları

Üst üste en çok şampiyon olan takım

Puan rekoru Galatasaray'da

Üst üste maç kazanma rekoru

Bir sezonda en çok galibiyet alan takım

En farklı deplasman galibiyeti

Rakip sahada en uzun süre yenilmeyen takım

25 maçlık iç saha galibiyet rekoru

17 maçlık dış saha galibiyet rekoru

Gol rekoru

Kötü rekoru