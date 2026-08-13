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Fenerbahçe, deplasman açılışlarında zorlanıyor

Fenerbahçe, geride kalan 68 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 15:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, deplasman açılışlarında zorlanıyor
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunu deplasmanda Gençlerbirliği müsabakasıyla açacak Fenerbahçe, rakip sahadaki açılış müsabakalarında zorlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, lig açılışlarında oynadığı 24 deplasman maçının 15'inde puan kaybı yaşadı.

Sezon açılışlarında 68 maçın 44'ünü kazandı

Fenerbahçe, ligde geride kalan 68 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 14 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 24 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 11 açılış maçının 8'inde puan kaybetti.

Gençlerbirliği ile 3. kez sezona başlıyor

Fenerbahçe, lig tarihinde 3. kez ilk maçını Gençlerbirliği ile oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 1968-1969 sezonunun ilk haftasında sahasında Ankara ekibiyle karşılaşmış ve müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

İki takım 2005-2006 sezonunun ilk haftasında da rakip oldu. Ankara'da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

İlk hafta maçları

Fenerbahçe'nin lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon

 Maç

 Sonuç
1959

 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

 3-1
1959-1960

 Fenerbahçe-Feriköy

 2-1
1960-1961

 Fenerbahçe-Vefa

 3-0
1961-1962

 Fenerbahçe-Kasımpaşa

 4-3
1962-1963

 Fenerbahçe-Kasımpaşa

 0-0
1963-1964

 Fenerbahçe-Beyoğluspor

 2-0
1964-1965

 Fenerbahçe-Beykoz

 4-1
1965-1966

 Fenerbahçe-Beykoz

 2-1
1966-1967

 Fenerbahçe-Altınordu

 2-1
1967-1968

 Fenerbahçe-Feriköy

 3-0
1968-1969

 Fenerbahçe-Gençlerbirliği

 0-0
1969-1970

 Fenerbahçe-Vefa

 1-0
1970-1971

 Fenerbahçe-İstanbulspor

 1-0
1971-1972

 Bursaspor-Fenerbahçe

 1-0
1972-1973

 Fenerbahçe-Adanaspor

 4-0
1973-1974

 Samsunspor-Fenerbahçe

 1-0
1974-1975

 Trabzonspor-Fenerbahçe

 0-1
1975-1976

 Fenerbahçe-Zonguldakspor

 2-2
1976-1977

 Fenerbahçe-Giresunspor

 3-0
1977-1978

 Fenerbahçe-Samsunspor

 2-1
1978-1979

 Kırıkkalespor-Fenerbahçe

 0-4
1979-1980

 Fenerbahçe-Adanaspor

 2-1
1980-1981

 Orduspor-Fenerbahçe

 0-1
1981-1982

 Fenerbahçe-Boluspor

 1-1
1982-1983

 Fenerbahçe-Antalyaspor

 1-1
1983-1984

 Fenerbahçe-Boluspor

 2-0
1984-1985

 Malatyaspor-Fenerbahçe

 0-0
1985-1986

 Fenerbahçe-Kayserispor

 3-2
1986-1987

 Fenerbahçe-Antalyaspor

 2-0
1987-1988

 Fenerbahçe-Karşıyaka

 2-1
1988-1989

 Rizespor-Fenerbahçe

 0-5
1989-1990

 Altay-Fenerbahçe

 2-1
1990-1991

 Fenerbahçe-Aydınspor

 1-6
1991-1992

 Fenerbahçe-Aydınspor

 1-2
1992-1993

 Fenerbahçe-Bakırköyspor

 4-0
1993-1994

 Altay-Fenerbahçe

 1-2
1994-1995

 Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy)

 1-4
1995-1996

 Fenerbahçe-Karşıyaka

 4-0
1996-1997

 Fenerbahçe-Samsunspor

 4-1
1997-1998

 Fenerbahçe-Gaziantepspor

 3-0 (Hükmen)
1998-1999

 Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe

 0-0
1999-2000

 Fenerbahçe-Vanspor

 3-0 (Hükmen)
2000-2001

 Kocaelispor-Fenerbahçe

 0-4
2001-2002

 Fenerbahçe-Samsunspor

 3-0
2002-2003

 Trabzonspor-Fenerbahçe

 0-0
2003-2004

 Fenerbahçe-İstanbulspor

 0-3
2004-2005

 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

 2-2
2005-2006

 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

 0-0
2006-2007

 Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor

 6-0
2007-2008

 İBB Spor-Fenerbahçe

 2-0
2008-2009

 Gaziantepspor-Fenerbahçe

 1-0
2009-2010

 Denizlispor-Fenerbahçe

 0-2
2010-2011

 Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz)

 4-0
2011-2012

 Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz)

 1-0
2012-2013

 Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir)

 1-1
2013-2014

 Torku Konyaspor-Fenerbahçe

 3-2
2014-2015

 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor

 3-2
2015-2016

 Fenerbahçe-Eskişehirspor

 2-0
2016-2017

 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

 1-0
2017-2018

 Göztepe-Fenerbahçe

 2-2
2018-2019

 Fenerbahçe-Bursaspor

 2-1
2019-2020

 Fenerbahçe-Gaziantep FK

 5-0
2020-2021

 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

 1-2
2021-2022

 Adana Demirspor-Fenerbahçe

 0-1
2022-2023

 Fenerbahçe-Ümraniyespor

 3-3
2023-2024

 Fenerbahçe-Gaziantep FK

 2-1
2024-2025

 Fenerbahçe-Adana Demirspor

 1-0
2025-2026

 Göztepe-Fenerbahçe

 0-0
 
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