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Trabzonspor'da Muhammed Salah etkisi

Muhammed Salah'ın imzasının ardından Trabzonspor'da saha içi dengeler yeniden şekilleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 13:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'da Muhammed Salah etkisi
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Muhammed Salah'ın imzasının ardından Trabzonspor'da saha içi dengeler yeniden şekilleniyor. Bordo-mavililerin teknik kadrosu, Mısırlı sağ kanadın bireysel yeteneklerini ve skorer kimliğini en verimli şekilde kullanmak istiyor. Salah'ın sağ kanattaki varlığı rakip savunmaların tüm dikkatini o bölgeye çekmesini sağlarken, teknik ekip bu durumu avantaja dönüştürmeyi hedefliyor. Dünya yıldızının sahada oluşturacağı etki, takımın yeni sezondaki en büyük hücum kozu olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TAM BİR ROL MODEL

Saha içindeki taktiksel değişimin yanı sıra Salah'ın antrenman disiplini ve çalışma hırsı takımdaki genç oyuncular için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Mısırlı süperstarın profesyonelliği ve liderliği, soyunma odasında yeni bir özgüven ve çalışma kültürü inşa ediyor. 34 yaşındaki dünya yıldızının antrenman programına harfiyen uyması hatta ekstra çalışmaları rol modele dönüştü.

SALAH'IN ÜÇLÜ PROVASI ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kulübün YouTube kanalında yayınlanan Salah transferinin özel kamera arkası videosu izleyenleri tebessüm ettirdi. Papara Park'taki dev imza töreni öncesinde idari menajer Emrah Tok'un Mısırlı yıldıza "üçlü" çektirmeyi öğrettiği neşeli anlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

KORSAN ÜRÜNLERLE MÜCADELE

Salah'ın gelmesiyle Trabzonspor'un lisanslı ürünlerine olan ilgi tarihi bir zirveye ulaştı. Ancak bu yoğun ilgi lisanssız ve sahte ürün satışlarında büyük bir artışı da beraberinde getirdi. Kulüp için ciddi bir ekonomik kayıp anlamına gelen bu durum karşısında denetimler üst seviyeye çıkarıldı. Yapılan saha denetimleri ve internet üzerindeki takip çalışmaları sonucu taklit ürün satan çok sayıda satıcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Korsan ürün satanlara ağır para cezaları uygulandı. Yasal mercilerle koordineli yürütülen denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.



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