13 Ağustos
Beşiktaş-H. Kralove
20:00
13 Ağustos
Anderlecht-PAOK
21:30
13 Ağustos
Rangers-Jagiellonia Bialystok
21:30
13 Ağustos
Heart of Midlothian-Benfica
21:45
13 Ağustos
Qarabag FK-Dynamo Kiev
19:00
13 Ağustos
FC Midtjylland-Bohemian FC
20:00
13 Ağustos
Dinamo Minsk-Braga
20:00
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
21:45

İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler geliyor!

2027 İspanya Süper Kupası maçlarının 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da oynanacağı resmen açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 13:52 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 13:53
Haber: Sporx.com
İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler geliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2027 İspanya Süper Kupası, 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya Futbol Federasyonu'nun açıklamasında İspanya Süper Kupası'nın Türkiye'de düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico de Madrid arasındaki karşılaşmaların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıklandı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ

Dört takımın mücadele ettiği organizasyonda yarı final eşleşmeleri de netleşti. Buna göre turnuvada şu eşleşmeler oynanacak:

- Real Sociedad – Real Madrid
- Barcelona – Atletico Madrid

İSTANBUL'A BİR DEV ORGANİZASYON DAHA

Son yıllarda Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde oynanan İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a gelmesi, kentin uluslararası spor organizasyonları takvimindeki yerini bir kez daha pekiştirecek. İddianın gerçekleşmesi halinde Türk futbolseverler, La Liga'nın en büyük kulüplerini aynı hafta içinde izleme fırsatı bulacak.

Organizasyona ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmelerin kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.



SON 25 YILDA İSTANBUL'DA OYNANAN FİNALLER

25 Mayıs 2005 – UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

Atatürk Olimpiyat Stadı: Milan 3-3 Liverpool — Liverpool penaltılarla 3-2 şampiyon oldu. "İstanbul Mucizesi" olarak bilinir.

20 Mayıs 2009 – UEFA Kupası Finali

Şükrü Saracoğlu Stadı: Shakhtar Donetsk 2-1 Werder Bremen — Uzatmalar sonucunda Shakhtar şampiyon oldu. Bu, organizasyonun "UEFA Kupası" adıyla oynanan son finaliydi.

13 Temmuz 2013 – FIFA U-20 Dünya Kupası Finali

Türk Telekom Arena: Fransa 0-0 Uruguay — Fransa penaltılarla 4-1 şampiyon oldu.

14 Ağustos 2019 – UEFA Süper Kupa Finali

Beşiktaş Stadı: Liverpool 2-2 Chelsea — Liverpool penaltılarla 5-4 kazandı.

10 Haziran 2023 – UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

Atatürk Olimpiyat Stadı: Manchester City 1-0 Inter — Manchester City ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

20 Mayıs 2026 – UEFA Avrupa Ligi Finali

Beşiktaş Park: Freiburg 0-3 Aston Villa — Aston Villa şampiyon oldu. UEFA

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.