Lakers'ta Chris Paul sürprizi: Yeni yönetimde görev alabilir

Los Angeles Lakers'ın Josh Kushner ve Bob Iger liderliğindeki gruba satılmasının ardından, kısa süre önce basketbol kariyerini noktalayan Chris Paul'ün organizasyonda görev alabileceği öne sürüldü.
Paul'ün Iger ile yakın ilişkisi nedeniyle yeni yönetim yapılanmasında adı takip edilmesi gereken isimlerden biri olarak gösterildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Los Angeles Lakers'ın Josh Kushner ve Bob Iger liderliğindeki gruba satılmasının ardından Chris Paul'ün organizasyonda görev alabilecek isimlerden biri olduğu bildirildi.
ESPN'den Ramona Shelburne, Lakers'ın yeni yönetim yapılanması hakkında konuşurken kısa süre önce NBA kariyerini noktalayan Paul'ün ismini gündeme getirdi.
Shelburne, "Chris Paul, Bob Iger'ın çok yakın bir arkadaşı. Iger bir anlamda Chris Paul için mentor konumunda. Chris kısa süre önce emekli oldu. Şu anda müsait ve inanılmaz bir basketbol zekâsına sahip. Bunun onun adına ne anlama geleceğini bilmiyorum ancak konuşacaklarını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.
21 yıllık NBA kariyerini kısa süre önce noktalayan Paul'ün danışmanlık, ön büro veya basketbol operasyonları tarafında bir göreve geçebileceği belirtiliyor.
Iger ile yakın ilişkisi, Lakers'ın yeni sahiplik dönemine geçiş sürecinde Paul'ü önemli bir aday haline getirebilir. Ancak şu ana kadar tecrübeli eski oyun kurucuya resmi bir pozisyon teklif edildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Lakers'ta sahiplik değişimi gerçekleşirken takım basketbol açısından yeni rotasını büyük ölçüde belirlemiş durumda.
Los Angeles, bu yaz kadrosunu Luka Doncic ve Austin Reaves etrafında şekillendirirken Utah Jazz ile yapılan sign-and-trade anlaşmasında iki korumasız birinci tur draft hakkı ve iki draft hakkı takaslama hakkı karşılığında Walker Kessler'ı kadrosuna kattı.
Doncic, 2025-26 sezonunda çıktığı 64 maçta 33,5 sayı, 8,3 asist ve 7,7 ribaund ortalamalarıyla Lakers'ın en skorer oyuncusu oldu. Reaves ise 51 karşılaşmada 23,3 sayı ve 5,5 asist ortalamaları yakaladı.
Normal sezonu 53-29'luk dereceyle Batı Konferansı'nın dördüncü sırasında tamamlayan Lakers, playoffların ikinci turunda Oklahoma City Thunder'a 4-0'la elendi.
Los Angeles ayrıca Reaves ile dört yıl ve 185 milyon dolar, Kessler ile de dört yıl ve 130 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzaladı. Bu hamleler sonrasında Lakers'ın hem draft hakları hem de maaş bütçesi açısından yeni büyük hamleler yapabilme esnekliği önemli ölçüde azaldı.
Bu nedenle yeni sahiplik grubunun kontrolü devralmasının ardından mevcut kadroyla ilgili vereceği organizasyonel kararların daha da büyük önem taşıyacağı ifade edildi.
Takımın koçluk yapılanmasının ise şimdilik istikrarlı kalması bekleniyor.
Dave McMenamin, başantrenör JJ Redick'in ilk sezonunun ardından kontrat uzattığını ve yeni sözleşmesinin süresinin Genel Menajer Rob Pelinka'nın kontratıyla paralel hale getirildiğini aktardı.
McMenamin, "JJ Redick'in şu anda oldukça iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum." derken, sahiplik değişiminin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak durumun ilerleyen dönemde değişebileceğini de ekledi.
Lakers henüz Chris Paul için resmi bir görev açıklamadı. Ancak Shelburne'ün ifadeleri, Iger ile yakın ilişkisi ve sahip olduğu basketbol birikimi nedeniyle Paul ile yeni yönetim arasında görüşmeler yapılabileceğine işaret ediyor.
Paul'ün Iger ile yakın ilişkisi nedeniyle yeni yönetim yapılanmasında adı takip edilmesi gereken isimlerden biri olarak gösterildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Los Angeles Lakers'ın Josh Kushner ve Bob Iger liderliğindeki gruba satılmasının ardından Chris Paul'ün organizasyonda görev alabilecek isimlerden biri olduğu bildirildi.
ESPN'den Ramona Shelburne, Lakers'ın yeni yönetim yapılanması hakkında konuşurken kısa süre önce NBA kariyerini noktalayan Paul'ün ismini gündeme getirdi.
Shelburne, "Chris Paul, Bob Iger'ın çok yakın bir arkadaşı. Iger bir anlamda Chris Paul için mentor konumunda. Chris kısa süre önce emekli oldu. Şu anda müsait ve inanılmaz bir basketbol zekâsına sahip. Bunun onun adına ne anlama geleceğini bilmiyorum ancak konuşacaklarını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.
21 yıllık NBA kariyerini kısa süre önce noktalayan Paul'ün danışmanlık, ön büro veya basketbol operasyonları tarafında bir göreve geçebileceği belirtiliyor.
Iger ile yakın ilişkisi, Lakers'ın yeni sahiplik dönemine geçiş sürecinde Paul'ü önemli bir aday haline getirebilir. Ancak şu ana kadar tecrübeli eski oyun kurucuya resmi bir pozisyon teklif edildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Lakers'ta sahiplik değişimi gerçekleşirken takım basketbol açısından yeni rotasını büyük ölçüde belirlemiş durumda.
Los Angeles, bu yaz kadrosunu Luka Doncic ve Austin Reaves etrafında şekillendirirken Utah Jazz ile yapılan sign-and-trade anlaşmasında iki korumasız birinci tur draft hakkı ve iki draft hakkı takaslama hakkı karşılığında Walker Kessler'ı kadrosuna kattı.
Doncic, 2025-26 sezonunda çıktığı 64 maçta 33,5 sayı, 8,3 asist ve 7,7 ribaund ortalamalarıyla Lakers'ın en skorer oyuncusu oldu. Reaves ise 51 karşılaşmada 23,3 sayı ve 5,5 asist ortalamaları yakaladı.
Normal sezonu 53-29'luk dereceyle Batı Konferansı'nın dördüncü sırasında tamamlayan Lakers, playoffların ikinci turunda Oklahoma City Thunder'a 4-0'la elendi.
Los Angeles ayrıca Reaves ile dört yıl ve 185 milyon dolar, Kessler ile de dört yıl ve 130 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzaladı. Bu hamleler sonrasında Lakers'ın hem draft hakları hem de maaş bütçesi açısından yeni büyük hamleler yapabilme esnekliği önemli ölçüde azaldı.
Bu nedenle yeni sahiplik grubunun kontrolü devralmasının ardından mevcut kadroyla ilgili vereceği organizasyonel kararların daha da büyük önem taşıyacağı ifade edildi.
Takımın koçluk yapılanmasının ise şimdilik istikrarlı kalması bekleniyor.
Dave McMenamin, başantrenör JJ Redick'in ilk sezonunun ardından kontrat uzattığını ve yeni sözleşmesinin süresinin Genel Menajer Rob Pelinka'nın kontratıyla paralel hale getirildiğini aktardı.
McMenamin, "JJ Redick'in şu anda oldukça iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum." derken, sahiplik değişiminin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak durumun ilerleyen dönemde değişebileceğini de ekledi.
Lakers henüz Chris Paul için resmi bir görev açıklamadı. Ancak Shelburne'ün ifadeleri, Iger ile yakın ilişkisi ve sahip olduğu basketbol birikimi nedeniyle Paul ile yeni yönetim arasında görüşmeler yapılabileceğine işaret ediyor.