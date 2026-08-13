Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Lyon'da, teknik direktör Paulo Fonseca'nın geleceğine ilişkin belirsizlik yaşandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mali sorunlar nedeniyle geçen yıl ikinci lige düşme tehlikesi yaşayan Lyon'da başkanlık görevine ABD'li iş kadını Michele Kang geldi. Kang'ın, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Paulo Fonseca ile yolları ayırmak istiyor.
TAZMİNAT SORUNU
Kulübün mevcut mali durumu nedeniyle Fonseca'nın tazminatını karşılayacak imkâna sahip olmadığı ve bu nedenle teknik direktör değişikliğinin gerçekleşemediği belirtildi.
53 yaşındaki Portekizli teknik adamın Sparta Prag'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada as oyuncularını kenara çekmesi ve sahaya 5 savunma oyuncusuyla çıkması eleştirilerin artmasına neden oldu.
MAITLAND-NILES'A TEPKİ
Lyon'un Sparta Prag'ı 1-0 mağlup ettiği rövanş karşılaşmasında ise Ainsley Maitland-Niles tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.
İngiliz oyuncunun rakibin hızlı hücum oyuncusuna karşı zorlanmasının ardından taraftarlar tarafından yuhalandığı belirtildi.
TAZMİNAT SORUNU
Kulübün mevcut mali durumu nedeniyle Fonseca'nın tazminatını karşılayacak imkâna sahip olmadığı ve bu nedenle teknik direktör değişikliğinin gerçekleşemediği belirtildi.
53 yaşındaki Portekizli teknik adamın Sparta Prag'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada as oyuncularını kenara çekmesi ve sahaya 5 savunma oyuncusuyla çıkması eleştirilerin artmasına neden oldu.
MAITLAND-NILES'A TEPKİ
Lyon'un Sparta Prag'ı 1-0 mağlup ettiği rövanş karşılaşmasında ise Ainsley Maitland-Niles tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.
İngiliz oyuncunun rakibin hızlı hücum oyuncusuna karşı zorlanmasının ardından taraftarlar tarafından yuhalandığı belirtildi.