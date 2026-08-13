Trabzonspor'da Nwaiwu transferinde ters köşe

Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin takibindeki Chibuike Nwaiwu'yla ilgili planlarında değişikliğe gitti. Premier Lig'den Fulham'ın 25 milyon euro seviyelerine çıkmasının ardından transferin tamamlanabileceği gündeme gelmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili ekip, genç savunmacıyı transfer etmek isteyen iki ekibin daha ilgi göstermesine rağmen son kararını verdi. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor, şampiyonluk hedefiyle başlayacağı sezonda kadrodan önemli bir ismi kaybetmek istemiyor.
NET: 30 MİLYON EURO
Trabzonspor'un 30 milyon euronun altındaki tüm tekliflere kapıyı kapattığı ve en az 1 yıl daha 22 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmek istediği ifade edildi.
Bordo-mavililer, Nwaiwu için istediği bonservisle transferi tamamlarsa kulüp tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışını gerçekleştirecekti.
TRABZONSPOR, OCAK'TA TRANSFER ETTİ
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a Avusturya ekibi Wolfsberger'den transfer olan Chibuike Nwaiwu, kariyerinde daha önce Enyimba Aba ve FC Heartland takımlarında da oynamıştı.
Nijeryalı stoper, Trabzonspor formasıyla 21 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist kaydetti.
NET: 30 MİLYON EURO
Trabzonspor'un 30 milyon euronun altındaki tüm tekliflere kapıyı kapattığı ve en az 1 yıl daha 22 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmek istediği ifade edildi.
Bordo-mavililer, Nwaiwu için istediği bonservisle transferi tamamlarsa kulüp tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışını gerçekleştirecekti.
TRABZONSPOR, OCAK'TA TRANSFER ETTİ
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a Avusturya ekibi Wolfsberger'den transfer olan Chibuike Nwaiwu, kariyerinde daha önce Enyimba Aba ve FC Heartland takımlarında da oynamıştı.
Nijeryalı stoper, Trabzonspor formasıyla 21 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist kaydetti.