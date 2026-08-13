13 Ağustos
Beşiktaş-H. Kralove
20:00
13 Ağustos
Anderlecht-PAOK
21:30
13 Ağustos
Rangers-Jagiellonia Bialystok
21:30
13 Ağustos
Heart of Midlothian-Benfica
21:45
13 Ağustos
Qarabag FK-Dynamo Kiev
19:00
13 Ağustos
FC Midtjylland-Bohemian FC
20:00
13 Ağustos
Dinamo Minsk-Braga
20:00
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
21:45

Trabzonspor'da Nwaiwu transferinde ters köşe

Premier Lig ekibi Fulham'ın istediği Chibuike Nwaiwu'ya iki kulüp daha talip oldu. Bordo-mavililer, belirlediği bonservis bedelinin altına düşmek istemezken genç stoper için planlar değişti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 11:13
Trabzonspor'da Nwaiwu transferinde ters köşe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin takibindeki Chibuike Nwaiwu'yla ilgili planlarında değişikliğe gitti. Premier Lig'den Fulham'ın 25 milyon euro seviyelerine çıkmasının ardından transferin tamamlanabileceği gündeme gelmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili ekip, genç savunmacıyı transfer etmek isteyen iki ekibin daha ilgi göstermesine rağmen son kararını verdi. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor, şampiyonluk hedefiyle başlayacağı sezonda kadrodan önemli bir ismi kaybetmek istemiyor.

NET: 30 MİLYON EURO

Trabzonspor'un 30 milyon euronun altındaki tüm tekliflere kapıyı kapattığı ve en az 1 yıl daha 22 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmek istediği ifade edildi.

Bordo-mavililer, Nwaiwu için istediği bonservisle transferi tamamlarsa kulüp tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışını gerçekleştirecekti.

TRABZONSPOR, OCAK'TA TRANSFER ETTİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a Avusturya ekibi Wolfsberger'den transfer olan Chibuike Nwaiwu, kariyerinde daha önce Enyimba Aba ve FC Heartland takımlarında da oynamıştı.

Nijeryalı stoper, Trabzonspor formasıyla 21 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist kaydetti. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.