Trabzonspor'da Batista Mendy için son karar!

Trabzonspor'da Muhammed Salah çıldıgınlığı devam ederken, yönetim yeni transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Tim Jabol-Folcarelli'nin sakatlığı nedeniyle orta sahaya takviye yapmak için düğmeye basan Trabzonspor'da, daha önce yolları ayırma kararı alınan Batista Mendy'nin takıma dönüşünün masaya yatırıldığı öğrenildi. Ancak bordo-mavili idarecilerin, oyuncunun isteksiz tavırları nedeniyle geri adım attığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 'SATILSIN' TALİMATI
Kariyerine Fırtına yerine başka bir kulüpte devam etmek isteyen Mendy için Başkan Ertuğrul Doğan'ın 'satılsın' talimatını verdiği öğrenildi.
2025-26 sezonunu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Fransız futbolcu, 27 lig maçına çıkmasına rağmen bu performansı La Liga'da kalmasına yetmedi. Mendy'nin bordo-mavili kulüple haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunurken, Trabzonspor söz konusu satıştan 5 milyon euro gelir bekliyor.
Yönetim, ayrılığın resmileşmesinin ardından takıma yeni bir orta saha kazandırmak için düğmeye basacak.
Kariyerine Fırtına yerine başka bir kulüpte devam etmek isteyen Mendy için Başkan Ertuğrul Doğan'ın 'satılsın' talimatını verdiği öğrenildi.
2025-26 sezonunu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Fransız futbolcu, 27 lig maçına çıkmasına rağmen bu performansı La Liga'da kalmasına yetmedi. Mendy'nin bordo-mavili kulüple haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunurken, Trabzonspor söz konusu satıştan 5 milyon euro gelir bekliyor.
Yönetim, ayrılığın resmileşmesinin ardından takıma yeni bir orta saha kazandırmak için düğmeye basacak.