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Beşiktaş'ta Süleyman Seba kabri başında anıldı

Beşiktaş, Süleyman Seba'nın vefatının 12. yıl dönümü münasebetiyle bir paylaşımda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 12:35
Beşiktaş'ta Süleyman Seba kabri başında anıldı
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Beşiktaş Kulübü, Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 12. yıl dönümü münasebetiyle bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Seba'nın izinde, Beşiktaş'ın peşindeyiz! "Seni hiçbir zaman unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizdesin" ifadelerini kullandı. 



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