Beşiktaş'ta Süleyman Seba kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübü, Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 12. yıl dönümü münasebetiyle bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Seba'nın izinde, Beşiktaş'ın peşindeyiz! "Seni hiçbir zaman unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizdesin" ifadelerini kullandı.
Seba'nın izinde, Beşiktaş'ın peşindeyiz!
Seni hiçbir zaman unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizdesin. #SüleymanSeba pic.twitter.com/UXToAxBBJe
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 13, 2026