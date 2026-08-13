Beşiktaş'ta Ndidi gelişmesi: Al-İttihad devreye girdi

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin geleceğine ilişkin ayrılık ihtimali gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusunun performansının teknik heyet tarafından yeterli bulunmadığı belirtildi.
AL-ITTIHAD'DAN İLGİ
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-İttihad'ın Wilfred Ndidi ile ciddi şekilde ilgilendiği aktarıldı.
İki kulüp arasındaki temasların resmiyete dökülmesi halinde Beşiktaş'ın Ndidi ile yollarını ayırmasının beklendiği ifade edildi.
AL-ITTIHAD'DAN İLGİ
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-İttihad'ın Wilfred Ndidi ile ciddi şekilde ilgilendiği aktarıldı.
İki kulüp arasındaki temasların resmiyete dökülmesi halinde Beşiktaş'ın Ndidi ile yollarını ayırmasının beklendiği ifade edildi.