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Beşiktaş'ta Ndidi gelişmesi: Al-İttihad devreye girdi

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'ın tecrübeli orta saha oyuncusuna ciddi ilgi gösterdiği, resmi temasların başlaması halinde ayrılığın gündeme gelebileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 13:18
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Ndidi gelişmesi: Al-İttihad devreye girdi
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Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin geleceğine ilişkin ayrılık ihtimali gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusunun performansının teknik heyet tarafından yeterli bulunmadığı belirtildi.

AL-ITTIHAD'DAN İLGİ

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-İttihad'ın Wilfred Ndidi ile ciddi şekilde ilgilendiği aktarıldı.

İki kulüp arasındaki temasların resmiyete dökülmesi halinde Beşiktaş'ın Ndidi ile yollarını ayırmasının beklendiği ifade edildi.

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