Moussa Niakhate'den Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Lyon'da Moussa Niakhate, eşleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle eleyerek play-off turuna yükseldi. Lyon ise Sparta Prag'ı geçerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
"GÜÇLÜ BİR RAKİPLE EŞLEŞTİK"
Moussa Niakhate, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe eşleşmesi bir Şampiyonlar Ligi provası gibi. Lyon için son birkaç sezonda hiçbir şey kolay olmadı. Güçlü bir rakiple eşleştik. Ama böyle bir takıma karşı oynayacağım için çok mutluyum. Çünkü futbolu biraz da bunun için oynuyoruz; güzel takımlara karşı mücadele etmek için."
"ONLARDAN AŞAĞI KALIR YANIMIZ YOK"
Niakhate, Fenerbahçe'yi elemeleri halinde bunun kendileri için önemli olacağını belirterek, "Fenerbahçe'yi eleyebilirsek hikaye bizim için daha da güzel olacak. Onlardan aşağı kalır yanımız olduğunu düşünmüyorum." dedi.
"GÜÇLÜ BİR RAKİPLE EŞLEŞTİK"
Moussa Niakhate, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe eşleşmesi bir Şampiyonlar Ligi provası gibi. Lyon için son birkaç sezonda hiçbir şey kolay olmadı. Güçlü bir rakiple eşleştik. Ama böyle bir takıma karşı oynayacağım için çok mutluyum. Çünkü futbolu biraz da bunun için oynuyoruz; güzel takımlara karşı mücadele etmek için."
"ONLARDAN AŞAĞI KALIR YANIMIZ YOK"
Niakhate, Fenerbahçe'yi elemeleri halinde bunun kendileri için önemli olacağını belirterek, "Fenerbahçe'yi eleyebilirsek hikaye bizim için daha da güzel olacak. Onlardan aşağı kalır yanımız olduğunu düşünmüyorum." dedi.