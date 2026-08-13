13 Ağustos
Beşiktaş-H. Kralove
20:00
13 Ağustos
Anderlecht-PAOK
21:30
13 Ağustos
Rangers-Jagiellonia Bialystok
21:30
13 Ağustos
Heart of Midlothian-Benfica
21:45
13 Ağustos
Qarabag FK-Dynamo Kiev
19:00
13 Ağustos
FC Midtjylland-Bohemian FC
20:00
13 Ağustos
Dinamo Minsk-Braga
20:00
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
21:45

Moussa Niakhate'den Fenerbahçe açıklaması!

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Lyon'da Moussa Niakhate, sarı-lacivertliler hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 11:28
Fotoğraf: Instagram
Moussa Niakhate'den Fenerbahçe açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Lyon'da Moussa Niakhate, eşleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle eleyerek play-off turuna yükseldi. Lyon ise Sparta Prag'ı geçerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

"GÜÇLÜ BİR RAKİPLE EŞLEŞTİK"

Moussa Niakhate, Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe eşleşmesi bir Şampiyonlar Ligi provası gibi. Lyon için son birkaç sezonda hiçbir şey kolay olmadı. Güçlü bir rakiple eşleştik. Ama böyle bir takıma karşı oynayacağım için çok mutluyum. Çünkü futbolu biraz da bunun için oynuyoruz; güzel takımlara karşı mücadele etmek için."

"ONLARDAN AŞAĞI KALIR YANIMIZ YOK"

Niakhate, Fenerbahçe'yi elemeleri halinde bunun kendileri için önemli olacağını belirterek, "Fenerbahçe'yi eleyebilirsek hikaye bizim için daha da güzel olacak. Onlardan aşağı kalır yanımız olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.