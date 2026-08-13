Vincent'tan Bam Adebayo'nun 83 sayılık maçına savunma

Serbest oyuncu Gabe Vincent, Bam Adebayo'nun 83 sayılık tarihi performansına yönelik eleştirilere tepki göstererek, Heat yıldızının sayılarını nasıl ürettiği nedeniyle performansının değersizleştirilmesini sorguladı.
Adebayo, 83 sayıyla Kobe Bryant'ı geride bırakarak NBA tarihinin en yüksek ikinci tek maçlık skoruna ulaşmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gabe Vincent, Bam Adebayo'nun 83 sayılık tarihi performansına yönelik eleştirilere karşı çıkarak, Miami Heat yıldızının sayılarını elde etme biçiminin neden tartışma konusu haline getirildiğini sorguladı.
Numbers On The Board podcast'ine konuk olan Vincent, Adebayo'nun performansını savunurken şu ifadeleri kullandı:
"Birinin Kobe'den daha fazla sayı atması neden sorun oluyor? Daha fazla turnaround şut mu atması gerekiyordu? Daha fazla step-back ve crossover yapıp 83 sayı atsaydı daha mı çok hoşunuza giderdi?"
Adebayo, 10 Mart'ta Miami Heat'in Washington Wizards'ı 150-129 mağlup ettiği karşılaşmada 83 sayı kaydederek Kobe Bryant'ın 81 sayılık performansını geride bırakmış ve NBA tarihinin en yüksek ikinci tek maçlık skoruna ulaşmıştı.
NBA tarihinde Adebayo'nun önünde yalnızca, 1962 yılında 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain bulunuyor.
Adebayo'nun tarihi gecesi aynı zamanda üç Miami Heat organizasyon rekorunu da beraberinde getirdi. Yıldız uzun ilk çeyrekte 31, ilk yarıda 41 ve maçın tamamında 83 sayı kaydederek bu üç kategoride de Heat rekorlarını kırdı.
Adebayo karşılaşmayı 43 şutta 20 isabetle tamamlarken, üç sayı çizgisinin gerisinden 22 denemede yedi isabet buldu.
Serbest atış çizgisinden ise 43 denemede 36 isabet kaydeden Adebayo, bir NBA maçında hem en fazla serbest atış kullanan hem de en fazla serbest atış isabeti bulan oyuncu olarak iki ayrı rekora imza attı.
Ancak performansın ardından yapılan eleştirilerin merkezinde de bu yüksek serbest atış sayısı yer aldı.
Adebayo'nun maç boyunca 43 kez serbest atış çizgisine gitmesinin yanı sıra Miami'nin karşılaşmanın son bölümünde yeniden hücum hakkı elde ederek Adebayo'ya daha fazla sayı fırsatı yaratmak amacıyla bilinçli fauller yaptığı belirtildi.
83 sayılık patlama, Adebayo'nun sezon genelindeki hücum üretiminin oldukça üzerinde bir performans oldu.
2025-26 normal sezonunda 73 karşılaşmada forma giyen Adebayo, maç başına 20,1 sayı ortalaması yakalarken saha içinden yüzde 44,2, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 31,8 isabetle oynadı.
Böylece Adebayo, Washington karşısındaki 83 sayılık performansında sezonluk sayı ortalamasının 63 sayı üzerine çıktı.
Heat yıldızı karşılaşmada 43 saha içi şut ve 43 serbest atış kullanarak toplamda 86 sayı üretme girişiminde bulundu.
Adebayo, 83 sayıyla Kobe Bryant'ı geride bırakarak NBA tarihinin en yüksek ikinci tek maçlık skoruna ulaşmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gabe Vincent, Bam Adebayo'nun 83 sayılık tarihi performansına yönelik eleştirilere karşı çıkarak, Miami Heat yıldızının sayılarını elde etme biçiminin neden tartışma konusu haline getirildiğini sorguladı.
Numbers On The Board podcast'ine konuk olan Vincent, Adebayo'nun performansını savunurken şu ifadeleri kullandı:
"Birinin Kobe'den daha fazla sayı atması neden sorun oluyor? Daha fazla turnaround şut mu atması gerekiyordu? Daha fazla step-back ve crossover yapıp 83 sayı atsaydı daha mı çok hoşunuza giderdi?"
Adebayo, 10 Mart'ta Miami Heat'in Washington Wizards'ı 150-129 mağlup ettiği karşılaşmada 83 sayı kaydederek Kobe Bryant'ın 81 sayılık performansını geride bırakmış ve NBA tarihinin en yüksek ikinci tek maçlık skoruna ulaşmıştı.
NBA tarihinde Adebayo'nun önünde yalnızca, 1962 yılında 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain bulunuyor.
Adebayo'nun tarihi gecesi aynı zamanda üç Miami Heat organizasyon rekorunu da beraberinde getirdi. Yıldız uzun ilk çeyrekte 31, ilk yarıda 41 ve maçın tamamında 83 sayı kaydederek bu üç kategoride de Heat rekorlarını kırdı.
Adebayo karşılaşmayı 43 şutta 20 isabetle tamamlarken, üç sayı çizgisinin gerisinden 22 denemede yedi isabet buldu.
Serbest atış çizgisinden ise 43 denemede 36 isabet kaydeden Adebayo, bir NBA maçında hem en fazla serbest atış kullanan hem de en fazla serbest atış isabeti bulan oyuncu olarak iki ayrı rekora imza attı.
Ancak performansın ardından yapılan eleştirilerin merkezinde de bu yüksek serbest atış sayısı yer aldı.
Adebayo'nun maç boyunca 43 kez serbest atış çizgisine gitmesinin yanı sıra Miami'nin karşılaşmanın son bölümünde yeniden hücum hakkı elde ederek Adebayo'ya daha fazla sayı fırsatı yaratmak amacıyla bilinçli fauller yaptığı belirtildi.
83 sayılık patlama, Adebayo'nun sezon genelindeki hücum üretiminin oldukça üzerinde bir performans oldu.
2025-26 normal sezonunda 73 karşılaşmada forma giyen Adebayo, maç başına 20,1 sayı ortalaması yakalarken saha içinden yüzde 44,2, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 31,8 isabetle oynadı.
Böylece Adebayo, Washington karşısındaki 83 sayılık performansında sezonluk sayı ortalamasının 63 sayı üzerine çıktı.
Heat yıldızı karşılaşmada 43 saha içi şut ve 43 serbest atış kullanarak toplamda 86 sayı üretme girişiminde bulundu.