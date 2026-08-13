Hollanda'da yeni dönem: Xavi Hernandez

Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Xavi Hernandez oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

46 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Hollanda Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. Xavi'nin sözleşmesinin 2030 Dünya Kupası'na kadar geçerli olacağı duyuruldu.





"BÜYÜK BİR ONUR"

Göreve gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Xavi, Hollanda futboluyla kendisi arasında özel bir bağ bulunduğunu vurguladı.





Barcelona altyapısında yetiştiğini hatırlatan İspanyol teknik adam; Johan Cruyff ve Rinus Michels'in futbol anlayışından önemli ölçüde etkilendiğini belirterek, Louis van Gaal ve Frank Rijkaard'ın da oyunculuk ve teknik adamlık gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.





Xavi, Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirirken, hücum futbolu ve topa sahip olma anlayışının kendi futbol görüşüyle büyük ölçüde örtüştüğünü söyledi.





"KAZANMAK İSTİYORUZ AMA BUNU BİR KİMLİKLE YAPMALIYIZ"

Yeni Hollanda Teknik Direktörü, sahada yalnızca sonuç değil, oyun kimliği de görmek istediğinin altını çizdi.





Takımının topa hükmeden, inisiyatif alan, yaratıcı ve cesur bir futbol sergilemesini isteyen Xavi, temel hedefin her zaman kazanmak olduğunu ancak bunu seyir zevki yüksek bir oyunla gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti.





İspanyol çalıştırıcı, Hollanda Milli Takımı'nda üzerine inşa edilebilecek güçlü bir oyuncu grubunun bulunduğunu ve yeni döneme büyük heyecanla baktığını söyledi.





KNVB'DEN XAVI'YE ÖVGÜ

KNVB (Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu) Futbol Direktörü Nigel de Jong, Xavi tercihinin arkasındaki nedenleri anlatırken İspanyol teknik adamın hem oyunculuk hem de teknik direktörlük geçmişine dikkat çekti.





De Jong, Xavi'nin yıllarca dünya futbolunun en önemli teknik adamlarıyla çalıştığını ve benimsediği futbol anlayışının Hollanda'nın geleneksel oyun felsefesiyle örtüştüğünü vurguladı.





KNVB cephesi, Xavi'nin özellikle oyuncularla iletişimi, oyun grubunu geliştirme becerisi ve dominant futbol anlayışının seçimde belirleyici olduğunu ifade etti.





TEKNİK EKİPTE HOLLANDA DETAYI

Xavi'nin teknik ekibi ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.





İspanyol çalıştırıcının ekibinde Hollandalı antrenörlerin de görev alması planlanıyor. Xavi, ülke futbolunu, oyuncu havuzunu ve kültürünü yakından bilen isimlerin teknik heyette bulunmasını istediğini belirtti.



Hollanda'da Xavi Hernandez dönemi resmen başlarken, yeni teknik adamın ilk büyük hedefi milli takımı yeniden uluslararası turnuvaların zirvesine taşımak olacak.





TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ AL SADD'DA BAŞLADI

Xavi Hernandez, futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktörlüğe 2019 yılında Katar temsilcisi Al Sadd'da başladı.





Daha önce oyuncu olarak da formasını giydiği Al Sadd'ın başında önemli başarılar elde eden Xavi, Katar'da birden fazla yerel kupa kazandı ve kısa sürede teknik direktörlük piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.





Takımlarında topa sahip olmaya dayalı, önde baskıyı ve pas oyununu öne çıkaran bir sistem benimseyen Xavi, Al Sadd döneminde hücum futboluyla öne çıktı.





BARCELONA'YA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DÖNDÜ

Xavi'nin kariyerindeki en önemli adımlardan biri ise Kasım 2021'de Barcelona'nın başına geçmesi oldu.





Katalan ekibinde yeniden yapılanma sürecinin sorumluluğunu üstlenen İspanyol teknik adam, özellikle genç oyuncuların gelişiminde önemli rol oynadı.





Xavi, 2022/23 sezonunda Barcelona'yı La Liga şampiyonluğuna taşıyarak kulübün 2018/19'dan sonraki ilk lig zaferini kazandırdı.





Aynı sezon Barcelona ile İspanya Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.





XAVI'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK BAŞARILARI

Xavi Hernandez teknik direktörlük kariyerinde Al Sadd ile Katar futbolunda çok sayıda yerel başarı yaşarken, Barcelona'da da iki önemli kupa kaldırdı.





Öne çıkan başarıları arasında:





Barcelona: La Liga şampiyonluğu – 2022/23

La Liga şampiyonluğu – 2022/23 Barcelona: İspanya Süper Kupası – 2023

İspanya Süper Kupası – 2023 Al Sadd: Katar Ligi şampiyonluğu

Katar Ligi şampiyonluğu Al Sadd: Katar Kupası ve diğer yerel kupa zaferleri

yer alıyor.





FUTBOLCULUK KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Xavi, teknik direktörlüğünden önce dünya futbolunun en başarılı orta saha oyuncularından biri olarak uzun yıllar zirvede kaldı.





Barcelona altyapısından yetişen ve 1998 yılında A takıma yükselen Xavi, Katalan ekibiyle 750'nin üzerinde resmi karşılaşmaya çıktı.





Barcelona kariyerinde 8 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan efsane futbolcu, İspanya Milli Takımı'nın altın jenerasyonunun da merkezindeki isimlerden biri oldu.





İspanya ile 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nı, 2010 Dünya Kupası'nı kazanan Xavi, ülkesinin tarihindeki en başarılı dönemin başrol oyuncularından biri olarak tarihe geçti.



