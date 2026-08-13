Barça'nın B planı: Mikautadze

Yeni sezon öncesinde hücum hattına üst düzey bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Barcelona, transfer çalışmalarını iki farklı senaryo üzerinden yürütüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalan devinin bir numaralı hedefi Julian Alvarez olmaya devam ederken, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızın ayrılığına henüz onay vermemesi Barcelona'yı alternatif isimlere yöneltti. Son dönemde Alvarez transferinin Barcelona açısından giderek zorlaştığı da İspanyol basınında yer alıyor.
B PLANI: MIKAUTADZE
Barcelona'nın gündemine giren son isim ise Villarreal forması giyen Georges Mikautadze.
Katalonya merkezli Sport gazetesinin haberine göre; Barça, Gürcü santrforun temsilcileriyle ilk temasları gerçekleştirdi. Mikautadze'nin de Barcelona'ya transfer olma ihtimaline olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
Ancak bu hamle, Barcelona'nın Julian Alvarez'den tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Katalan kulübü önceliğini Arjantinli yıldızdan yana kullanırken, Atletico Madrid ile pazarlıkların sonuçsuz kalması ihtimaline karşı alternatif dosyaları hazır tutuyor.
VILLARREAL'İN ELİ GÜÇLÜ
Mikautadze'nin Villarreal'deki başarılı ilk sezonu, transferde maliyeti de yukarı çekmiş durumda.
İspanyol ekibinin Gürcü golcü için yaklaşık 60 milyon euroluk bir bonservis beklentisinin bulunduğu belirtiliyor. Bu rakam yüksek olsa da Julian Alvarez operasyonunun maliyetine kıyasla Barcelona açısından daha ulaşılabilir bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
LA LIGA'DA 19 GOL KATKISI
Georges Mikautadze, 2025/26 sezonunda Villarreal formasıyla La Liga'da 32 maça çıktı, 13 gol attı ve 6 asist yaptı. Gürcü forvet ligde toplam 2 bin 125 dakika süre aldı.
25 yaşındaki santrfor ayrıca Villarreal ile İspanya Kral Kupası'nda 3 maçta 1 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 1 gol kaydetti. Böylece Mikautadze, Villarreal'deki ilk sezonunu tüm kulvarlarda 42 maç, 15 gol ve 6 asistle tamamladı.
B PLANI: MIKAUTADZE
Barcelona'nın gündemine giren son isim ise Villarreal forması giyen Georges Mikautadze.
Katalonya merkezli Sport gazetesinin haberine göre; Barça, Gürcü santrforun temsilcileriyle ilk temasları gerçekleştirdi. Mikautadze'nin de Barcelona'ya transfer olma ihtimaline olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
Ancak bu hamle, Barcelona'nın Julian Alvarez'den tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Katalan kulübü önceliğini Arjantinli yıldızdan yana kullanırken, Atletico Madrid ile pazarlıkların sonuçsuz kalması ihtimaline karşı alternatif dosyaları hazır tutuyor.
VILLARREAL'İN ELİ GÜÇLÜ
Mikautadze'nin Villarreal'deki başarılı ilk sezonu, transferde maliyeti de yukarı çekmiş durumda.
İspanyol ekibinin Gürcü golcü için yaklaşık 60 milyon euroluk bir bonservis beklentisinin bulunduğu belirtiliyor. Bu rakam yüksek olsa da Julian Alvarez operasyonunun maliyetine kıyasla Barcelona açısından daha ulaşılabilir bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
LA LIGA'DA 19 GOL KATKISI
Georges Mikautadze, 2025/26 sezonunda Villarreal formasıyla La Liga'da 32 maça çıktı, 13 gol attı ve 6 asist yaptı. Gürcü forvet ligde toplam 2 bin 125 dakika süre aldı.
25 yaşındaki santrfor ayrıca Villarreal ile İspanya Kral Kupası'nda 3 maçta 1 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 1 gol kaydetti. Böylece Mikautadze, Villarreal'deki ilk sezonunu tüm kulvarlarda 42 maç, 15 gol ve 6 asistle tamamladı.