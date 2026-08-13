Lakers, 12,5 milyar dolarlık rekor bedelle satılıyor

Los Angeles Lakers'ın 12,5 milyar dolar karşılığında Josh Kushner ve eski Disney CEO'su Bob Iger'a satılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Satışın tamamlanması halinde Lakers, Kuzey Amerika spor tarihinin en yüksek bedelle el değiştiren takımı olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Los Angeles Lakers'ın, Amerikalı iş insanı Josh Kushner ve eski Disney CEO'su Bob Iger'a 12,5 milyar dolar karşılığında satılacağı bildirildi.
ESPN'den Ramona Shelburne'ün kaynaklarına göre söz konusu satış bedeli, Kuzey Amerika'daki bir spor organizasyonu için şimdiye kadar ödenen en yüksek rakam olacak.
Kushner ve Iger'ın daha önce Las Vegas'ta kurulması muhtemel bir NBA genişleme takımına yatırım yapmayı değerlendirdikleri ancak daha sonra planlarını değiştirerek Lakers'ı çoğunluk hissedarı Mark Walter'dan satın almaya yöneldikleri belirtildi.
Kushner ve Iger, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hayat boyu NBA taraftarı olan insanlar olarak, dünyanın en ikonik spor organizasyonlarından biri olan Los Angeles Lakers'ın sorumluluğunu üstlenme fırsatına sahip olmaktan büyük onur duyuyoruz. Jerry ve Jeanie Buss'ın liderliğine ve vizyonuna büyük saygı duyuyoruz. Uzun vadeli hedefimiz bu temelin üzerine koymak, en üst seviyede rekabet etmek ve bu olağanüstü takıma, taraftarlarına ve Los Angeles şehrine hizmet etmek."
Satış işleminin tamamlanabilmesi için NBA Yönetim Kurulu'nun onayı gerekiyor. Kurulun bir sonraki toplantısının eylül ayında yapılması planlanıyor.
Walter, Ekim 2025'te Lakers'ın kontrol hissesini Buss ailesinden yaklaşık 10 milyar dolar karşılığında satın almış ve o dönem Kuzey Amerika spor tarihinin satış rekorunu kırmıştı.
Söz konusu anlaşmada eski çoğunluk hissedarı Jeanie Buss'ın en az beş yıl boyunca kulübün NBA nezdindeki yöneticisi olarak görevini sürdürmesi şartı yer almıştı. Iger ve Kushner'ın da bu anlaşmaya sadık kalmayı planladıkları ifade edildi.
Iger, New York Post'tan Khobi Price'a yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:
"Jeanie'ye, babasına ve bu organizasyona yaptıkları katkılara büyük saygı ve minnet duyuyoruz. Mark ile Jeanie arasında yapılan anlaşmaya tamamen bağlı kalmayı planlıyoruz. Şartlar değişirse değişir ancak bu sürece onun kim olduğuna ve organizasyon için ne ifade ettiğine büyük saygı ve takdirle giriyoruz."
Shelburne'ün kaynaklarına göre Walter yalnızca Lakers'taki hisselerini satıyor. Walter'ın Los Angeles Dodgers, Los Angeles Sparks, Premier League ekibi Chelsea ve Cadillac Formula 1 dahil olmak üzere çeşitli motor sporları takımlarında da hisseleri bulunuyor.
66 yaşındaki milyarder iş insanının ayrıca ticari imparatorluğundaki diğer şirketlerle bağlantılı olduğu öne sürülen vergi kaçakçılığı iddiaları nedeniyle federal makamlar tarafından soruşturulduğu belirtildi.
Risk sermayesi yatırımcısı Kushner ise kısa süre önce Dünya Kupası'nın azınlık hisselerinin satılmasını öngören 20 milyar dolarlık FIFA projesinde yer almış ancak söz konusu girişim sonuçsuz kalmıştı. Kushner aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın küçük kardeşi.
Lakers süperstarı Luka Doncic de kulübün satış haberinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
"Son birkaç yılda büyük değişikliklere alıştım ancak ne olursa olsun bu ikonik organizasyonun potansiyelinin bir sınırı olmadığını biliyorum. Josh ve Bob'la tanışmayı ve Los Angeles'ta birlikte özel bir şeyler inşa etmek için çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."
ESPN'den Ramona Shelburne'ün kaynaklarına göre söz konusu satış bedeli, Kuzey Amerika'daki bir spor organizasyonu için şimdiye kadar ödenen en yüksek rakam olacak.
Kushner ve Iger'ın daha önce Las Vegas'ta kurulması muhtemel bir NBA genişleme takımına yatırım yapmayı değerlendirdikleri ancak daha sonra planlarını değiştirerek Lakers'ı çoğunluk hissedarı Mark Walter'dan satın almaya yöneldikleri belirtildi.
Kushner ve Iger, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hayat boyu NBA taraftarı olan insanlar olarak, dünyanın en ikonik spor organizasyonlarından biri olan Los Angeles Lakers'ın sorumluluğunu üstlenme fırsatına sahip olmaktan büyük onur duyuyoruz. Jerry ve Jeanie Buss'ın liderliğine ve vizyonuna büyük saygı duyuyoruz. Uzun vadeli hedefimiz bu temelin üzerine koymak, en üst seviyede rekabet etmek ve bu olağanüstü takıma, taraftarlarına ve Los Angeles şehrine hizmet etmek."
Satış işleminin tamamlanabilmesi için NBA Yönetim Kurulu'nun onayı gerekiyor. Kurulun bir sonraki toplantısının eylül ayında yapılması planlanıyor.
Walter, Ekim 2025'te Lakers'ın kontrol hissesini Buss ailesinden yaklaşık 10 milyar dolar karşılığında satın almış ve o dönem Kuzey Amerika spor tarihinin satış rekorunu kırmıştı.
Söz konusu anlaşmada eski çoğunluk hissedarı Jeanie Buss'ın en az beş yıl boyunca kulübün NBA nezdindeki yöneticisi olarak görevini sürdürmesi şartı yer almıştı. Iger ve Kushner'ın da bu anlaşmaya sadık kalmayı planladıkları ifade edildi.
Iger, New York Post'tan Khobi Price'a yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:
"Jeanie'ye, babasına ve bu organizasyona yaptıkları katkılara büyük saygı ve minnet duyuyoruz. Mark ile Jeanie arasında yapılan anlaşmaya tamamen bağlı kalmayı planlıyoruz. Şartlar değişirse değişir ancak bu sürece onun kim olduğuna ve organizasyon için ne ifade ettiğine büyük saygı ve takdirle giriyoruz."
Shelburne'ün kaynaklarına göre Walter yalnızca Lakers'taki hisselerini satıyor. Walter'ın Los Angeles Dodgers, Los Angeles Sparks, Premier League ekibi Chelsea ve Cadillac Formula 1 dahil olmak üzere çeşitli motor sporları takımlarında da hisseleri bulunuyor.
66 yaşındaki milyarder iş insanının ayrıca ticari imparatorluğundaki diğer şirketlerle bağlantılı olduğu öne sürülen vergi kaçakçılığı iddiaları nedeniyle federal makamlar tarafından soruşturulduğu belirtildi.
Risk sermayesi yatırımcısı Kushner ise kısa süre önce Dünya Kupası'nın azınlık hisselerinin satılmasını öngören 20 milyar dolarlık FIFA projesinde yer almış ancak söz konusu girişim sonuçsuz kalmıştı. Kushner aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın küçük kardeşi.
Lakers süperstarı Luka Doncic de kulübün satış haberinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
"Son birkaç yılda büyük değişikliklere alıştım ancak ne olursa olsun bu ikonik organizasyonun potansiyelinin bir sınırı olmadığını biliyorum. Josh ve Bob'la tanışmayı ve Los Angeles'ta birlikte özel bir şeyler inşa etmek için çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."