Oğuz Aydın'a Süper Lig'den bir talip daha!

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Oğuz Aydın için transfer yarışı yaşanıyor. Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor da Trabzonspor ve Beşiktaş'ın uzun süredir radarında olan 25 yaşındaki milli futbolcunun peşine düştü... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karadeniz ekibi Samunspor, kanatlarda ve hücumun merkezinde yaratıcılık eksikliğini Oğuz Aydın ile çözmeyi planlıyor. Kırmızı-beyazlı yönetimin, tecrübeli hücumcuyu kadrosuna katmak adına sarı-lacivertlilere dev bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
TRANSFER İÇİN ŞARTLARI ZORLUYOR
Samsunspor yöneticileri, Fenerbahçe'de aradığı süreleri bulmakta zorlanan Oğuz Aydın'ı ikna etmek için çok yoğun bir mesai harcıyor. Sarı Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlanan kırmızı-beyazlıların, sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan Oğuz'a düzenli oynama garantisi ve cazip bir mali plan sunmayı düşündüğü bildirildi. Öte yandan Amed Spor'un da Oğuz Aydın'ın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
25 yaşındaki futbolcu, 12 kez A Milli Takım formasını giydi. Bu sezon 4 maçta boy gösteren Oğuz, geçtiğimiz sezon oynadığı 39 maçta ise 4 asist katkısı sağladı.
TRANSFER İÇİN ŞARTLARI ZORLUYOR
Samsunspor yöneticileri, Fenerbahçe'de aradığı süreleri bulmakta zorlanan Oğuz Aydın'ı ikna etmek için çok yoğun bir mesai harcıyor. Sarı Kanarya'nın kapısını çalmaya hazırlanan kırmızı-beyazlıların, sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan Oğuz'a düzenli oynama garantisi ve cazip bir mali plan sunmayı düşündüğü bildirildi. Öte yandan Amed Spor'un da Oğuz Aydın'ın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
25 yaşındaki futbolcu, 12 kez A Milli Takım formasını giydi. Bu sezon 4 maçta boy gösteren Oğuz, geçtiğimiz sezon oynadığı 39 maçta ise 4 asist katkısı sağladı.