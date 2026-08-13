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Ederson'un ayrılığında tek aday Berke Özer!

Fenerbahçe'nin, Ederson'un takımdan ayrılması halinde kaleyi Berke Özer'e emanet etmek istediği ve eski oyuncusu için ilk girişimlere başladığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin yabancı kontenjanı nedeniyle kalede yerli bir isme yönelmeyi planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 12:48
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Ederson'un ayrılığında tek aday Berke Özer!
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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku transferinin ardından kadro planlamasının, takımdan ayrılacak oyunculara göre şekilleneceği belirtildi. Bu kapsamda geleceği gündemde olan isimlerden biri Ederson oldu.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilyalı kalecinin ayrılması halinde sarı-lacivertli yönetimin ilk adayının Lille forması giyen eski oyuncusu Berke Özer olduğu aktarıldı.

EDERSON İÇİN JUVENTUS İDDİASI

Ederson'un bu sezon henüz forma giymediği ve hastalığı nedeniyle Graz deplasmanına götürülmediği belirtildi.

Menajeri Jorge Mendes'in Brezilyalı kaleci için kulüp arayışlarını sürdürdüğü, en ciddi adaylardan birinin Juventus olduğu ifade edildi. Juventus'un ilgilendiği Parma kalecisi Suzuki'nin PSG ile anlaşmak üzere olması nedeniyle İtalyan ekibinin Ederson için girişimde bulunma ihtimalinin yükseldiği aktarıldı.



İLK ADAY BERKE ÖZER

Fenerbahçe yönetiminin yabancı kontenjanında yaşanan sıkıntı nedeniyle kaleye yerli bir oyuncu transfer etmek istediği ve Ederson'un satılması halinde Berke Özer'i ilk aday olarak belirlediği kaydedildi.

27 yaşındaki kaleci, 2018'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Berke Özer, 2019-2021 yılları arasında Westerlo'da kiralık forma giydikten sonra 2022'de Portimonense'ye geçti. 2023 Ocak ayında Eyüpspor'a transfer olan kaleci, ardından Ümraniye'ye kiralandı. Berke, Eyüpspor'daki performansının ardından geçen yaz 4.5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer oldu.

BONSERVİSİNİN YÜZDE 20'Sİ FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin daha önce Berke Özer'in transferinden yüzde 40 pay alma hakkına sahip olduğu, kulüpler arasında yapılan anlaşmanın ardından Lille'deki bonservisinin yüzde 20'sinin sarı-lacivertlilerde kaldı.



İLK GİRİŞİMLER BAŞLADI

Sarı-lacivertli yönetimin Berke Özer için ilk girişimlere başladığı, Ederson'un ayrılığının gerçekleşmesi halinde Lille ile resmi görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.

Berke Özer, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. 27 yaşındaki kaleci bu karşılaşmaların 17'sinde kalesini gole kapatırken diğer maçlarda toplam 51 gol yedi.

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