Fenerbahçe'de Diego Carlos'ta görüşmesi!

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Diego Carlos'un geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli savunmacının Brezilya ekibi Vasco da Gama ile her konuda anlaşmaya vardığı ancak transferin önünde bonservis engeli bulunduğu belirtildi.
VASCO DA GAMA BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR
Vasco da Gama'nın Diego Carlos'u kadrosuna katmak istediği ancak herhangi bir bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmadı.
Brezilya temsilcisinin transferi bedelsiz olarak tamamlamak istemesi üzerine Diego Carlos'un, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi için sarı-lacivertli yönetimle görüşmelere başladı.
11.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki 2024-25 sezonunun devre arası transfer döneminde Diego Carlos'u kadrosuna katmak için Aston Villa'ya 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Sözleşme feshi konusunda taraflar arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmadı.
VASCO DA GAMA BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR
Vasco da Gama'nın Diego Carlos'u kadrosuna katmak istediği ancak herhangi bir bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmadı.
Brezilya temsilcisinin transferi bedelsiz olarak tamamlamak istemesi üzerine Diego Carlos'un, Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi için sarı-lacivertli yönetimle görüşmelere başladı.
11.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki 2024-25 sezonunun devre arası transfer döneminde Diego Carlos'u kadrosuna katmak için Aston Villa'ya 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Sözleşme feshi konusunda taraflar arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmadı.