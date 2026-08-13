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Alperen Şengün'ün NBA 2K27 oyunundaki reytingi belli oldu!

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün dünyanın en ünlü basketbol oyunu NBA 2K'nın 2027 versiyonundaki gücünü temsil eden reytingi belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 14:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Alperen Şengün'ün NBA 2K27 oyunundaki reytingi belli oldu!
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NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün dünyanın en ünlü basketbol oyunu NBA 2K'nın 2027 versiyonundaki gücünü temsil eden reytingi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünyanın en ünlü basketbol oyunu NBA 2K'nın 2027 versiyonunun piyasaya çıkışına az bir süre kala, merakla beklenen oyuncu reytingleri açıklanmaya devam ediyor.

Houston Rockets forması giyen 24 yaşındaki milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün oyundaki gücünü temsil edecek reyting puanı da belli oldu. NBA'deki 6. sezonuna hazırlananan Alperen, NBA 2K2027'de 87 reyting puanı ile yer alacak.

Oyunun en iyi 33. oyuncusu oldu

Oyunun 2026 versiyonunda da 87 reytinge sahip olan milli uzun, oyunun en iyi 33. oyuncusu olarak boy gösterecek.

İlk kez All-Star oldu

5 sezondur Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, geçtiğimiz yıl forma giydiği 72 maçta 20.4 sayı, 8.9 ribaund ve 6.2 asist ortalamaları yakalamıştı. 24 yaşındaki pivot geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk kez All-Star seçilmişti.

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