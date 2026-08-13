Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'a uzanan siyah-beyaz kariyeri

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in futbol kariyerinde siyah-beyaz renklerin ayrı bir yeri bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Profesyonel futbol hayatına Partizan'da başlayan Sırp santrfor, Juventus döneminin ardından kariyerini bu kez Beşiktaş'ta sürdürecek.
PARTİZAN'DA TARİHE GEÇTİ
Vlahovic, 21 Şubat 2016'da OFK Beograd karşısında sahaya çıktığında 16 yıl 22 günlüktü.
Sırp futbolcu, bu karşılaşmayla birlikte Partizan tarihinin ligde forma giyen en genç oyuncusu oldu.
FIORENTINA'DA ÇIKIŞ YAPTI
Vlahovic, 2018 yılında 18 yaşındayken Fiorentina'ya transfer oldu.
İtalya'daki bu döneminde önemli bir çıkış yakalayan golcü futbolcu, 2020-21 sezonunda 21 gol attı ve ligin en iyi genç oyuncusu seçildi.
JUVENTUS'A DOĞUM GÜNÜNDE İMZA ATTI
Vlahovic'in bir sonraki durağı Juventus oldu.
Sırp santrfor, 28 Ocak 2022'de, 22. doğum gününde Juventus'a transfer oldu.
YENİ DÖNEM BEŞİKTAŞ'TA
Juventus macerasının ardından 26 yaşındaki Vlahovic'in kariyerindeki yeni adres Beşiktaş oldu.
Partizan'da başlayan ve Juventus'ta devam eden siyah-beyazlı kariyer çizgisi, bu kez Beşiktaş formasıyla sürecek.
PARTİZAN'DA TARİHE GEÇTİ
Vlahovic, 21 Şubat 2016'da OFK Beograd karşısında sahaya çıktığında 16 yıl 22 günlüktü.
Sırp futbolcu, bu karşılaşmayla birlikte Partizan tarihinin ligde forma giyen en genç oyuncusu oldu.
FIORENTINA'DA ÇIKIŞ YAPTI
Vlahovic, 2018 yılında 18 yaşındayken Fiorentina'ya transfer oldu.
İtalya'daki bu döneminde önemli bir çıkış yakalayan golcü futbolcu, 2020-21 sezonunda 21 gol attı ve ligin en iyi genç oyuncusu seçildi.
JUVENTUS'A DOĞUM GÜNÜNDE İMZA ATTI
Vlahovic'in bir sonraki durağı Juventus oldu.
Sırp santrfor, 28 Ocak 2022'de, 22. doğum gününde Juventus'a transfer oldu.
YENİ DÖNEM BEŞİKTAŞ'TA
Juventus macerasının ardından 26 yaşındaki Vlahovic'in kariyerindeki yeni adres Beşiktaş oldu.
Partizan'da başlayan ve Juventus'ta devam eden siyah-beyazlı kariyer çizgisi, bu kez Beşiktaş formasıyla sürecek.