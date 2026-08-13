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Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'a uzanan siyah-beyaz kariyeri

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in kariyerinde siyah-beyaz renkler dikkat çekiyor. Partizan'da profesyonel futbol hayatına başlayan Sırp golcü, Juventus döneminin ardından bu kez Beşiktaş formasıyla yeni bir sayfa açıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 14:46
Haber: Sabah
Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'a uzanan siyah-beyaz kariyeri
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Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in futbol kariyerinde siyah-beyaz renklerin ayrı bir yeri bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Profesyonel futbol hayatına Partizan'da başlayan Sırp santrfor, Juventus döneminin ardından kariyerini bu kez Beşiktaş'ta sürdürecek.

PARTİZAN'DA TARİHE GEÇTİ

Vlahovic, 21 Şubat 2016'da OFK Beograd karşısında sahaya çıktığında 16 yıl 22 günlüktü.

Sırp futbolcu, bu karşılaşmayla birlikte Partizan tarihinin ligde forma giyen en genç oyuncusu oldu.

FIORENTINA'DA ÇIKIŞ YAPTI

Vlahovic, 2018 yılında 18 yaşındayken Fiorentina'ya transfer oldu.

İtalya'daki bu döneminde önemli bir çıkış yakalayan golcü futbolcu, 2020-21 sezonunda 21 gol attı ve ligin en iyi genç oyuncusu seçildi.

JUVENTUS'A DOĞUM GÜNÜNDE İMZA ATTI

Vlahovic'in bir sonraki durağı Juventus oldu.

Sırp santrfor, 28 Ocak 2022'de, 22. doğum gününde Juventus'a transfer oldu.

YENİ DÖNEM BEŞİKTAŞ'TA

Juventus macerasının ardından 26 yaşındaki Vlahovic'in kariyerindeki yeni adres Beşiktaş oldu.

Partizan'da başlayan ve Juventus'ta devam eden siyah-beyazlı kariyer çizgisi, bu kez Beşiktaş formasıyla sürecek.

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