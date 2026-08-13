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Dusan Vlahovic, 2 kasa domatesle geldi; işte sırrı

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a geldi. Yaklaşık 3 bin siyah-beyazlı taraftarın karşıladığı Sırp golcü, İstanbul'a gelirken yanında 2 kasa domates getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 13:52
Dusan Vlahovic, 2 kasa domatesle geldi; işte sırrı
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Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Sırp forvet Dusan Vlahovic'i İstanbul'a getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yıldız oyuncu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Asbaşkan Murat Kılıç ile birlikte özel uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan İstanbul'a geldi. Vlahovic'i havalimanında çok sayıda Beşiktaş taraftarı karşılarken, 26 yaşındaki futbolcu yoğun ilgi gördü.

Vlahovic'in İstanbul'a gelişi sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Yıldız golcü, İstanbul'a gelirken yanında 2 kasa domates getirdi. Domates kasalarının yer aldığı görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

DOMATESLERİN SIRRI; HEDİYELİK

Başkan Serdal Adalı ve yöneticiler, Sırbistan'da Vlahovic ile yemek yediler. Adalı, domateslerin tadını çok beğendi.

Vlahovic de başkana iki kasa domates hediye etti ve bu domatesler İstanbul'a getirildi. 

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