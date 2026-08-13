Dusan Vlahovic, 2 kasa domatesle geldi; işte sırrı

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Sırp forvet Dusan Vlahovic'i İstanbul'a getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yıldız oyuncu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Asbaşkan Murat Kılıç ile birlikte özel uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan İstanbul'a geldi. Vlahovic'i havalimanında çok sayıda Beşiktaş taraftarı karşılarken, 26 yaşındaki futbolcu yoğun ilgi gördü.
Vlahovic'in İstanbul'a gelişi sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı.
Yıldız golcü, İstanbul'a gelirken yanında 2 kasa domates getirdi. Domates kasalarının yer aldığı görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
DOMATESLERİN SIRRI; HEDİYELİK
Başkan Serdal Adalı ve yöneticiler, Sırbistan'da Vlahovic ile yemek yediler. Adalı, domateslerin tadını çok beğendi.
Vlahovic de başkana iki kasa domates hediye etti ve bu domatesler İstanbul'a getirildi.
Vlahovic'in İstanbul'a gelişi sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı.
Yıldız golcü, İstanbul'a gelirken yanında 2 kasa domates getirdi. Domates kasalarının yer aldığı görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
DOMATESLERİN SIRRI; HEDİYELİK
Başkan Serdal Adalı ve yöneticiler, Sırbistan'da Vlahovic ile yemek yediler. Adalı, domateslerin tadını çok beğendi.
Vlahovic de başkana iki kasa domates hediye etti ve bu domatesler İstanbul'a getirildi.