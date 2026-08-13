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Galatasaray yeni sezonu açıyor

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de sezonu Çorum FK maçıyla açacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 14:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray yeni sezonu açıyor
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Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında cuma akşamı Arca Çorum FK'yi konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

Ligde son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına sahasında çıkacak. Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, ilk resmi sınavını Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK karşısında verecek.

Galatasaray, üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğunu elde etme hedefiyle başlayacağı ligin ilk haftasında kazanarak sezona 3 puan moraliyle girmeye çalışacak.

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.

SON 35 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

HEDEF ÜST ÜSTE BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2026-2027 sezonuna tarihi bir rekor hedefiyle girecek.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek şampiyonluk serisi rekorunun sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 arasında bunu bu kez Okan Buruk idaresinde başardı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak kendi rekorunu geliştirmek için mücadele edecek.

KADROSUNU KORUYARAK GİRİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu kazanan kadrosunu koruyarak sezona girecek.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollarını ayırdı. 2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. "Cimbom" istediği verimi alamadığı Ahmed Kutucu'yu da Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Son şampiyon Galatasaray, yaşanan 5 önemli ayrılığa rağmen geçen sezon mutlu sona ulaşan kadronun ideal ilk 11'ini korudu.

TEK TRANSFER YAPTI

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna sadece 1 oyuncu kattı.

Ligde üst üste 5. şampiyonluğunu kovalayacak sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladı. Taraftarı transfer beklentisinde olan "Cimbom" şu ana kadar Ugochukwu haricinde oyuncu almadı.

Genç orta saha oyuncusu, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek.

BEŞ HAZIRLIK MAÇINDA TEK GALİBİYET

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçının 4'ünü kazanamadı.

İlk hazırlık maçında İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ardından Avusturya'ya kampa giden "Cimbom" burada da iki hazırlık maçı oynadı. Galatasaray, İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

Kamptan sonra RAMS Park'ta iki maça çıkan Galatasaray, Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalırken İspanya'nın köklü takımlarından Villarreal'e 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılıların söz konusu müsabakalarda attığı 9 golü Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay kaydetti.

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