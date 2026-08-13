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Osimhen için teklif: 130 milyon Euro!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Suudi Arabistan'dan dev bir hamle geldi. Al-Hilal adına hareket eden bir transfer aracısının sarı-kırmızılılara 130 milyon Euro'luk sözlü teklif ilettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 14:02
Osimhen için teklif: 130 milyon Euro!
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Galatasaray'da Victor Osimhen için transfer gündemini sarsacak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre, Al-Hilal adına temaslarda bulunan bir transfer aracısı, 12 Ağustos Çarşamba günü sarı-kırmızılı kulübe Nijeryalı yıldız için 130 milyon euroluk sözlü teklif sundu.

Suudi Arabistan temsilcisinin Osimhen için yeniden harekete geçtiğine yönelik haberler son günlerde Avrupa ve Afrika basınında da yer aldı.

GALATASARAY'DAN NET TAVIR

Habere göre Galatasaray yönetimi, gelen teklifin ardından herhangi bir pazarlığa başlamadı.

Sarı-kırmızılıların şu aşamada Osimhen'in satışı için görüşme yapmaya sıcak bakmadığı ve Al-Hilal cephesiyle bonservis pazarlığına girme düşüncesinin bulunmadığı aktarıldı.

NAPOLI, YÜZDE 10 ALACAK

Osimhen'in Galatasaray ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulüp, yıldız golcünün bonservisini 31 Temmuz 2025'te Napoli'den 75 milyon euro karşılığında almış ve oyuncuyla dört yıllık kontrat imzalamıştı.

Anlaşmada Napoli'ye, sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 10'unun verilmesi maddesi de yer alıyor.

GALATASARAY'DA 74 MAÇ, 59 GOL

Osimhen'in Galatasaray'daki ilk iki sezonunun toplamı dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Nijeryalı santrfor, 2024/25 ve 2025/26 sezonlarında sarı-kırmızılı formayla toplam 74 resmi maçta 59 gol ve 16 asistlik katkı verdi. Bu toplam, Galatasaray'ın açıkladığı ilk sezon rakamları ile 2025/26 sezonu performans verilerinin birleşiminden oluşuyor.

OSIMHEN'İN GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

2 Süper Lig şampiyonluğu: 2024/25, 2025/26

1 Türkiye Kupası: 2024/25

Süper Lig gol krallığı: 2024/25 – 26 gol

2024/25: 41 maç, 37 gol, 8 asist

2025/26: 33 maç, 22 gol, 8 asist

İlk iki sezonda toplam: 74 maç, 59 gol, 16 asist

Türkiye'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu: 37 gol 

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