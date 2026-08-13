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Trabzonspor'da Muhammet Salah seferberliği!

Trabzonspor'da dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah için adeta seferberlik ilan edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 13:47
Trabzonspor'da Muhammet Salah seferberliği!
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Trabzonspor'da gözler, Muhammed Salah'ın saha zeminine ne zaman adım atacağına çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik heyet, Mısırlı yıldızın antrenman açığını en kısa sürede kapatması amacıyla yoğun bir çalışma programı oluşturdu. Salah ile birebir görüşmeler gerçekleştiren Fatih Tekke ve ekibi, başarılı oyuncunun Kasımpaşa mücadelesinde süre alabilmesi adına tüm şartları zorluyor.

Kısa süre içinde takımla aynı seviyeye gelmesi hedeflenen Salah'ın maçta süre alıp almayacağı kısa süre içinde netlik kazanacak.



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