13 Ağustos
Beşiktaş-H. Kralove
20:00
13 Ağustos
Anderlecht-PAOK
21:30
13 Ağustos
Rangers-Jagiellonia Bialystok
21:30
13 Ağustos
Heart of Midlothian-Benfica
21:45
13 Ağustos
Qarabag FK-Dynamo Kiev
19:00
13 Ağustos
FC Midtjylland-Bohemian FC
20:00
13 Ağustos
Dinamo Minsk-Braga
20:00
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
21:45

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 1. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 13:03 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 13:09
Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
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Trenyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonundan oynanacak ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray – Çorum FK
Hakem: Batuhan Kolak
(Y) Furkan Ürün
(Y) Suat Güz
(D) Asen Albayrak

Kasımpaşa – Trabzonspor
Hakem: Gürcan Hasova
(Y) İbrahim Çağlar Uyarcan
(Y) Gökhan Barcın
(D) Ömer Tolga Güldibi

Konyaspor – Çaykur Rizespor
Hakem: Cihan Aydın
(Y) Kerem Ersoy
(Y) Mert Bulut
(D) Turgut Doman

Gaziantep FK – Alanyaspor
Hakem: Yasin Kol
(Y) Murat Tuğberk Curbay
(Y) Bahtiyar Birinci
(D) Alpaslan Şen

Gençlerbirliği – Fenerbahçe
Hakem: Oğuzhan Aksu
(Y) Esat Sancaktar
(Y) Osman Gökhan Bilir
(D) Direnç Tonusluoğlu

Başakşehir – Kocaelispor
Hakem: Mehmet Türkmen
(Y) Abdullah Bora Özkara
(Y) Murat Ergin Gözütok
(D) İlker Yasin Avcı

Fatih Karagümrük – Erzurumspor FK
Hakem: Halil Umut Meler
(Y) Süleyman Özay
(Y) Mustafa Savranlar
(D) Emre Kargın

Beşiktaş – Eyüpspor
Hakem: Oğuzhan Çakır
(Y) Anıl Usta
(Y) Hüseyin Aylak
(D) Muhammet Ali Metoğlu

Samsunspor – Göztepe
Hakem: Kadir Sağlam
(Y) Mehmet Kısal
(Y) Selahattin Altay
(D) Melek Dakan

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