Göztepe'ye İngiltere'den 10 numara!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kadro yapılanmasını sürdüren Göztepe, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sol bek bölgesi için arayışlarını sürdüren İzmir ekibinin 10 numara bölgesine de takviye yapmak istediği ve bu doğrultuda İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ta forma giyen Todd Cantwell'i gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun transfer şartlarıyla ilgili araştırma yaptığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kariyerinde Norwich City, Rangers ve Blackburn Rovers gibi önemli kulüplerin formasını giyen Cantwell, özellikle hücum organizasyonlarındaki etkinliği ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 10 numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabilen deneyimli futbolcu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Göztepe'nin yeni sezonda hücumda alternatiflerini artırmak ve orta sahadaki yaratıcılığı yükseltmek istediği, bu nedenle Cantwell gibi farklı bölgelerde oynayabilen bir ismi kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.
TEMASLAR BAŞLAYACAK
Todd Cantwell'in Blackburn Rovers ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. İngiliz oyuncunun mevcut kontratı nedeniyle transferin şartlarının önümüzdeki süreçte netleşmesi beklenirken, Göztepe yönetiminin maliyet ve oyuncunun kulübündeki durumu konusunda temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Kariyerinin önemli bölümünü İngiltere'de geçiren Cantwell, Norwich City altyapısından yetişti. İngiliz futbolcu, Norwich City'nin yanı sıra İskoçya'da Rangers forması da giydi. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve hücum bölgesindeki hareketliliğiyle bilinen Cantwell, orta sahada hem oyun kurucu hem de hücum destekçisi olarak görev yapabiliyor. Göztepe'nin transfer politikasında genç ve gelişime açık oyuncuların yanı sıra belirli bir tecrübeye sahip isimlere de yöneldiği bu dönemde, Cantwell hamlesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesinde özellikle hücum hattındaki eksiklerini tamamlamak için birkaç farklı isim üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
TEMASLAR BAŞLAYACAK
Todd Cantwell'in Blackburn Rovers ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. İngiliz oyuncunun mevcut kontratı nedeniyle transferin şartlarının önümüzdeki süreçte netleşmesi beklenirken, Göztepe yönetiminin maliyet ve oyuncunun kulübündeki durumu konusunda temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Kariyerinin önemli bölümünü İngiltere'de geçiren Cantwell, Norwich City altyapısından yetişti. İngiliz futbolcu, Norwich City'nin yanı sıra İskoçya'da Rangers forması da giydi. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve hücum bölgesindeki hareketliliğiyle bilinen Cantwell, orta sahada hem oyun kurucu hem de hücum destekçisi olarak görev yapabiliyor. Göztepe'nin transfer politikasında genç ve gelişime açık oyuncuların yanı sıra belirli bir tecrübeye sahip isimlere de yöneldiği bu dönemde, Cantwell hamlesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesinde özellikle hücum hattındaki eksiklerini tamamlamak için birkaç farklı isim üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.