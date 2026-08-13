Memphis Depay transfer için Trabzonspor'a haber gönderdi!

Muhammed Salah transferiyle büyük ses getiren Trabzonspor hücum bölgesine dikkati çekecek bir takviye daha yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEPAY'IN MENAJERİ DEVREDE
O oyuncunun da Al-Hilal'de forma giyen ve kiralık gelmesi planlanan Darwin Nunez olması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Taraftarı heyecanlandıracak gelişme Brezilya'dan.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Corinthians ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 32 yaşındaki Memphis Depay, menajeri vasıtasıyla Trabzonspor'a haber gönderdi.
32 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor formasını giymeye hazır olduğunun mesajını iletirken Trabzonspor'un şu anda Darwin Nunez transferini tamamlamaya odaklandığı aktarıldı.
Atletico Madrid'le kontratı sonra erdikten sonra 2024'te Corinthians'a imza atan Memphis Depay, kariyerinde daha önce Barcelona, Lyon, Manchester United, PSV ve Sparta Rotterdam formalarını da giymişti.
Öte yandan Memphis Depay, Corinthians'ta 79 maçta 20 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
O oyuncunun da Al-Hilal'de forma giyen ve kiralık gelmesi planlanan Darwin Nunez olması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Taraftarı heyecanlandıracak gelişme Brezilya'dan.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Corinthians ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 32 yaşındaki Memphis Depay, menajeri vasıtasıyla Trabzonspor'a haber gönderdi.
32 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor formasını giymeye hazır olduğunun mesajını iletirken Trabzonspor'un şu anda Darwin Nunez transferini tamamlamaya odaklandığı aktarıldı.
Atletico Madrid'le kontratı sonra erdikten sonra 2024'te Corinthians'a imza atan Memphis Depay, kariyerinde daha önce Barcelona, Lyon, Manchester United, PSV ve Sparta Rotterdam formalarını da giymişti.
Öte yandan Memphis Depay, Corinthians'ta 79 maçta 20 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.