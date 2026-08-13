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U17 Sultanlar, Dünya Şampiyonası'nda son 8'de

Japonya'yı 3-0 yenen Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 14:31
Haber: AA
U17 Sultanlar, Dünya Şampiyonası'nda son 8'de
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Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milliler, başkent Santiago'daki organizasyonun son 16 turunda Japonya ile karşılaştı.

Rakibini 25-18, 25-7 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, şampiyonada adını çeyrek finale yazdırdı.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 15 Ağustos Cumartesi günü TSİ 03.00'te Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

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