U17 Sultanlar, Dünya Şampiyonası'nda son 8'de

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milliler, başkent Santiago'daki organizasyonun son 16 turunda Japonya ile karşılaştı.
Rakibini 25-18, 25-7 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, şampiyonada adını çeyrek finale yazdırdı.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 15 Ağustos Cumartesi günü TSİ 03.00'te Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.
Rakibini 25-18, 25-7 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, şampiyonada adını çeyrek finale yazdırdı.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde 15 Ağustos Cumartesi günü TSİ 03.00'te Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.