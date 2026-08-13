Manchester City, Jeremy Doku ile yeni sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı ve Doku'nun 2031 yazına kadar Manchester City'de kalacağı duyuruldu.





MANCHESTER CITY'DEN DOKU AÇIKLAMASI





Kulübün açıklamasında, "Jeremy Doku, Manchester City ile 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve bu anlaşmayla takımda kalış süresi 2031 yazına kadar uzadı." ifadeleri kullanıldı.





Manchester City, 2023 yazında kadroya katılan Doku'nun Premier Lig'in öne çıkan kanat oyuncularından biri haline geldiğini belirtti.





Açıklamada Belçikalı futbolcunun hızı, top kontrolü, top sürme becerisi ve golcülüğüne vurgu yapılırken, bu süreçte takımın kilit isimlerinden biri olduğu ifade edildi.





131 MAÇTA 22 GOL



Jeremy Doku, 2023 yazında Manchester City'ye transfer olmasından bu yana kulüp formasıyla 131 karşılaşmada görev yaptı ve 22 gol kaydetti.



